Spania: Høyeste inflasjon på nesten 40 år

Inflasjonen i Spania steg med nesten ti prosent i sammenlignet med samme periode i fjor.

Krigen i Ukraina sender inflasjonen i Spania til et høyere nivå en forventet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Krigen i Ukraina fører til at den spanske inflasjonen øker med det raskeste tempoet på nesten 40 år. Det skriver Bloomberg.

Den spanske konsumprisindeksen økte med 9,8 prosent fra mars i fjor – det største hoppet siden 1985.

De ferske inflasjonstallene toppet dermed alle de 15 estimatene i en Bloomberg-undersøkelse blant økonomer.

Det er priser på mat, drivstoff og spesielt elektrisitet som er de største driverne bak prisveksten.

Tidligere denne uken advarte Englands sentralbanksjef Andrew Bailey mot det han tror vil bli et «historisk sjokk» i realinntekt.

Han frykter at økt inflasjon koblet med økende energipriser vil føre til tilstander som overgår oljekrisen på 1970-tallet.

– Dette er et historisk sjokk for realinntekten, sa Bailey under et møte som ble avholdt i Brussel mandag ifølge Reuters.

– Sjokket fra energiprisene i år vil bli større enn hvert eneste år på 1970-tallet, sa han.