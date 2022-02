Slik kan en russisk invasjon påvirke lommeboken din

Økte drivstoffkostnader, store svingninger i strømprisen og potensielt høyere renter er blant det som kan påvirke nordmenns privatøkonomi dersom Ukraina-konflikten eskalerer.

Mindre oljetilførsel fra Russland til resten av markedet, kan presse drivstoffprisene opp. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Russland har gått inn i østlige Ukraina og Putin har fått fullmakt til å bruke militær makt utenfor egne landegrenser.

Europa holder pusten. Blir det en fullskala invasjon? Hvordan svarer da Nato?

Og hva slags ringvirkninger vil det i så fall få for vanlige folk her hjemme i Norge?

E24 har spurt én analytiker og to sjeføkonomer. Dette er hovedpunktene de nevner for hvordan din lommebok potensielt kan bli påvirket:

Høyere olje- og gasspriser som fører til økte drivstoffpriser.

Økte strømpriser som følge av høyere energipriser.

Høyere matvarepriser dersom «Europas kornkammer» rammes.

Raskere renteheving hvis høy prisvekst fortsetter.

Les på E24+ Norske bedrifter i Ukraina forbereder seg på «worst-case»-scenario

– Kan få svært store følger

Thina Margrethe Saltvedt, Nordeas sjefanalytiker i avdelingen Bærekraftig finans, forklarer at det ikke er uvanlig at oljeprisen øker markant under perioder med politisk uro, spesielt hvis uroen er knyttet til en olje- og gassproduserende nasjon.

Hun oppsummerer det slik:

– Siden Russland er en av verdens største produsenter og eksportører av olje og gass, vil en potensiell konflikt kunne få svært store følger for verdens olje- og gassmarkeder, spesielt Europas marked.

Thina Margrethe Saltvedt, Nordeas sjefanalytiker i avdelingen Bærekraftig finans. Vis mer

Dersom utviklingen i oljeprisen fortsetter slik den har gjort den siste tiden, vil høyere oljepriser bidra til økte bensin- og dieselpriser som igjen vil føre til økte kostnader for de med fossilbiler.

For den norske stat og bedrifter i energisektoren vil imidlertid høyere olje- og gasspriser bety en kraftig inntektsøkning fra produksjon og salg av olje og gass.

Les også Saltvedt: Skyhøy kvotepris kan endre markedet for grønne bedrifter

Økte strømpriser

Saltvedt forklarer at olje i mindre grad brukes til å produsere elektrisitet, men at en økning i gassprisene vil ha større påvirkning på strømprisene enn det olje har.

– Norske forbrukere kan bli påvirket av gassprisene i EU gjennom vår tilknytning til Europa ved handel av kraft. Det har vi merket i år.

Naturgass er fremdeles svært viktig for prissettingen av kraft i EU, så høyere naturgasspriser har i år bidratt til høyere strømpriser i den sørlige delen av Norge.

Det er strømprisen som kan komme til å bli det umiddelbart mest merkbare for nordmenn ved en oppskalering av konflikten, istemmer sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Det kan bli høyere priser og det kan bli større svingninger, sier han.

Les på E24+ Bergensrederiet har 1600 russiske og ukrainske ansatte: – Situasjonen er uoversiktlig

Kan øke presset på sentralbanker

Sjeføkonomen påpeker at de direkte økonomiske følgene av en konflikt ikke blir all verden for Europa, fordi det er relativt små handelsstrømmer ut og inn av Russland, foruten energi.

Indirekte er det imidlertid mulig å se for seg mer betydelige konsekvenser, sier Gonsholt Hov, samtidig som han påpeker at bildet fremdeles er veldig usikkert.

Han forklarer at dersom konflikten og sanksjonene skaper store handelsfriksjoner på toppen av de utfordringene det allerede er på tilbudssiden i mange verdikjeder, kan det bli en lengre periode med høy prisvekst.

– Det kan tvinge Den europeiske sentralbanken til å sette opp renten raskere. Og hvis den øker raskere ute, kan det smitte hjem.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Vis mer

Regner med varig strømstøtte

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets fremhever at de som først og fremst taper på dette, er russere og ukrainere. Økonomisk har utslaget hittil vært sterkest for russere, der Moskva-børsens dollarverdi er omtrent halvert siden i fjor høst.

Han er usikker på hvor store utslag en konflikt vil medføre for andre land.

– Russland er på en måte en økonomisk pygmé med svært lite handel med utlandet. Gass er unntaket, og det vil kunne merkes for europeiske forbrukere. Men for nordmenn er det jo staten som tar største del av regningen med ordningen der den kompenserer 80 prosent av strømpriser over 70 øre kilowattimen. Jeg regner med at den blir forlenget dersom vi får en eskalerende konflikt.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. Vis mer

Om invasjonen går lenger enn de to utbryterregionene, og inn i Ukrainas jordbruk, kan potensielt også matvareprisene påvirkes, sier Andreassen.

– Ukraina er en viktig produsent av hvete, de er jo kjent som «Europas kornkammer». Får man en konflikt der også landbruksproduksjonen blir lammet, kan matvareprisene stige.