Jerome Powell gjenvalgt som sentralbanksjef i USA – får fire nye år

Samtidig nomineres Lael Brainard til visesentralbanksjef.

SJEFSAVGJØRELSE: Mandag kom avgjørelselsen om hvem som skal være sjef for USAs sentralbank Federal Reserve de neste fire årene. Jerome Powell får en ny periode. Vis mer

USAs president Joe Biden sa i forrige uke av han vil kunngjøre hvem som blir sjef for den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) i løpet av de kommende dagene.

Mandag kom avgjørelsen, som viser at nåværende Fed-sjef Jerome Powell nomineres til en ny periode.

«Powell har levert stabil ledelse i en enestående utfordrende periode, inkludert den største økonomiske nedturen i moderne historie», står det i meldingen fra Det hvite hus.

Jerome Powell har vært sentralbanksjef siden 2018, og perioden hans skulle gått ut i februar. Nå er han gjenvalgt i fire nye år.

Samtidig blir Lael Brainard valgt til å ta over som visesentralbanksjef, en stilling som i dag besittes av Richard Clarida.

– Signalisere politisk avstand

Normalt sett er det vanlig at sentralbanksjefen sitter en runde til etter at den politiske administrasjonen byttes ut, sa Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov før dagens avgjørelse.

– Det for å signalisere en politisk avstand mellom presidenten og sentralbanken.

Tidligere president Donald Trump brøt med dette da han ikke fornyet åremålet til forgjengeren Janet Yellen. Men nå har det vært den generelle forventningen at Powell vil fortsette i stillingen, sa Hov.

Samtidig har det blitt økte spekulasjoner om Lael Brainards kandidatur. Brainard sitter fra før i styret til sentralbanken.

– Hun er regnet som mer duete, og skulle hennes navn dukke opp denne uken kan man kanskje se noen markedsreaksjoner: at markedet priser inn en flatere renteoppgang enn man ser for seg i dag, sa Hov.

Bidens signaler

Før avgjørelsen har Biden signalisert at han ønsker kontinuitet i sentralbankens pengepolitikk. Derfor har det blitt spekulert i hvorvidt han skal utnevne Powell eller Brainard, som har støttet rentepolitikken sterkt de siste fire årene.

Senator Jon Tester (Demokratene) sa søndag at det vil være feil av president Biden å ikke gjenvelge Powell. Han tror det vil bli godkjent med et stort flertall i senatet dersom presidenten utnevner ham, ifølge The Wall Street Journal.

I tillegg til sjefsstillingen, har Biden én ledig stilling som skal fylles i Fed-styret, samt to ytterligere plasser innen januar.

Kandidatene

Powell er 68 år gammel, republikaner og tidligere oppkjøpsfond-direktør. Han ble nominert av daværende president Barack Obama til å gå inn i Fed-styret, og i 2017 benyttet daværende president Donald Trump muligheten til å hente ham inn for å lede sentralbanken.

Powell ble valgt til sin stilling i 2018, med 84 stemmer for. Av disse senatorene sitter fortsatt 68 i vervet, jevnt fordelt over de to partiene.

Brainard er 59 år gammel, demokrat, og økonom som ble med i Fed i 2014. Det etter at hun jobbet i Obama finansdepartement og tidligere i Clinton-regjeringen med internasjonale økonomiske spørsmål.

Begge har i år hevdet av stigende priser primært reflekterer flaksehalser i forsyningskjeden, som vil avta av seg selv. Dette har vært et viktig pengepolitisk spørsmål som har blitt diskutert i det siste. Sentralbanken har holdt en knapp på at den høye inflasjonen er midlertidig, mens andre har tatt til ordet for at prisøkningen kan ha mer varig karakter.

Brøt tradisjonen

Fra 1980-tallet utnevnte presidenter ofte den sittende Fed-sjefen på nytt, og tok med det et politisk valg om at kontinuitet i rollen ville tjene økonomien best. Daværende president Trump brøt som nevnt denne tradisjonen i 2017, da han valgte Powell for å etterfølge den daværende Fed-sjefen Janet Yellen.

Biden kan fortsette Trumps presedens med å erstatte Fed-sjefen med et medlem av sitt eget parti dersom han velger Brainard.