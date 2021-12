Nederland stenger helt ned igjen

Nederland innfører omfattende nedstengning fra søndag av for å bremse spredningen av omikronvarianten.

Handlegate i Amsterdam lørdag formiddag. Vis mer

Publisert: Oppdatert i går 21:57

– Nederland stenger ned igjen fra og med i morgen, sier statsminister Mark Rutte på en pressekonferanse lørdag.

Nedstengingen trer i kraft 19. desember og vil vare frem til 14. januar.

Frisører, butikker, skoler, kasinoer, kulturlivet, serveringsbransjen, kaféer og idrett stenger. Kun apotek og dagligvare kan holde åpent.

Nederlendere blir anbefalt å kun ha to gjester over 13 år i hjemmet per dag, og det anbefales selvtest ved besøk. Skoler og barnehager vil holde åpent for foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.

STENGER NED: Nederlands statsminister Mark Rutte under kveldens pressekonferanse. Vis mer

Tror Nederland er over deltatoppen

Den rådgivende gruppen til regjeringen OMT tror at Nederland er over deltatoppen ,og selv om omikron nå forårsaker en liten andel av smittetilfellene, må de gripe inn nå.

– Vi går ut fra at omikron sprer seg raskt også i Nederland. Mellom jul og nyttår tror vi den blir dominerende, sier leder for OMT, Jaap Van Dissel.

Van Dissel oppfordrer alle til å takke ja til booster.

– Modelleringen vår viser at dersom omikron er like sykdomsfremkallende, vil den overskride den første bølgen i Nederland.

Dette er tiltakene:

Følgende gjelder for alle: Hold deg hjemme så mye som mulig og unngå folkemengder.

Alle butikker må stenge. Take-away og klikk-og-hent er lov. Dagligvare, apotek og andre essensielle butikker kan holde åpent til klokken 20.00

Hold 1,5 meter avstand overalt

Ikke ta imot besøk av mer enn to personer over 13 år per dag hjemme. Med unntak av julaften, 1.juledag, 2. juledag og på nyttårsaften. Da kan man ha besøk av fire personer. Det er heller ikke anbefalt å besøke mer enn én om dagen.

Skoler er stengt frem til minst 9. januar

Serveringsbransjen, hoteller og kafeer må stenge

Alle ikke-medisinske en-til-en virksomheter må stenge, for eksempel frisører skjønnhetssalonger. Unntatte tjenester som bensinstasjoner, apotek, biblioteker, kjøreskoler, notarius eller advokat er åpne

Kinoer, museer, teatre og konsertsaler er stengt

All innendørs trening må stenge og alle kamper blir utsatt. Utendørstrening kan fortsette, fra klokken 05-17.00.

Alle kan fortsett gå turer, sykle og løpe

Saken oppdateres.