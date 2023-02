Stanser leveranser av 787 Dreamliner-fly

Flyprodusenten Boeing har igjen trøbbel med amerikanske luftfartsmyndigheter. Et titalls fly står lagret i påvente av levering, men Boeing har ikke levert flytypen siden slutten av januar.

Den amerikanske flyprodusenten Boeing stopper leveransene av flyet 787 Dreamliner på grunn av et dokumentasjonsproblem, ifølge den amerikanske luftfartsmyndigheten Federal Aviation Administration (FAA).

Boeing har ikke levert Dreamliner-fly siden 26. januar, Nå står rundt 100 nybygde fly og venter på levering, ifølge Wall Street Journal.

Skal analysere komponent

I forrige uke stoppet selskapet monteringen av nye fly. Denne pausen er nå avblåst, men dokumentasjonsproblemet gjør at Boeing har stoppet leveranse inntil det foreligger en løsning.

– Boeing stanset midlertidig leveranser av 787 Dreamlinere etter å ha varslet FAA om at selskapet gjennomfører ytterligere analyse av en flykroppskomponent. Leveransene vil ikke gjenopptas før FAA er fornøyd og problemet er løst, sier den amerikanske luftfartsmyndigheten i en uttalelse.

FAA la til at de samarbeider med Boeing for å finne ut hva som er nødvendig å gjøre med nylig leverte fly.

Ifølge WSJ er leveranser av flytypen helt sentrale i selskapets plan for å øke inntekter og kontantbeholdning.

Boeing har foreløpig ikke kommentert saken.

Stanset tidligere

Det er ikke første gang leveransen av 787 Dreamliner stoppes. Helt siden selskapet begynte produksjonen av flytypen, som ofte brukes på langdistanseruter, har de skapt problemer.

I mai 2021 stanset Boeing leveranser av flykroppene for andre gang på under et år. Da hadde FAA fastslått at det var problemer med Boeings metode for å evaluere flyet, skriver CNBC.

Året før erkjente selskapet at det var feil avstand i enkelte deler av 787-flyene, inkludert flykroppen. Leveransene stanset i fem måneder.

Det norske flyselskapet Norse Atlantic benytter seg av Dreamliner-fly. Tidligere gjorde også flyselskapet Norwegian det, men de kvittet seg med flymodellen da langdistansesatsingen ble lagt ned.

I 2018 måtte Norwegian skifte ut motorene i alle sine fly. Samtlige ble sendt på verksted etter å ha vært i drift imellom noen måneder og fire og et halvt år, etter at det har oppstått sprekkdannelser i motorenes turbiner.

Stopper produksjon av jagerflytype

Torsdag ble det også kjent at Boeing planlegger å stoppe produksjonen av jagerflytypen F/A-18 Super Hornet i slutten av 2025.

Flyprodusenten vil i stedet skifte fokus og konsentrere arbeidet om å vinne kappløpet om et sjette generasjons kampfly, skriver Reuters.

Boeing sa at de forventer å ansette flere arbeidere og bygge tre nye anlegg i St. Louis.