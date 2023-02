Nytt dobbelt rentehopp fra den europeiske sentralbanken

Den europeiske sentralbanken hever renten med 0,5 prosentpoeng for andre gang på rad.

Saken oppdateres.

Den europeiske sentralbanken (ESB) er i likhet med andre vestlige sentralbanker godt i gang med å heve styringsrenten for å forsøke å kjøle ned økonomien.

Torsdag kunngjør ESB-sjef Christine Lagarde nok en renteheving for eurosonen og styringsrenten heves med 0,5 prosentpoeng, en såkalt dobbel renteheving, til 2,5 prosent.

Det er i tråd med estimater innhentet av Bloomberg. 0,5 prosentpoeng omtales ofte som «dobbel renteheving» fordi sentralbanker vanligvis hever renten med 0,25 prosentpoeng av gangen.

I sommer ble styringsrenten økt for første gang siden 2011, og har etter det blitt hevet med 0,75 prosentpoeng to ganger, og nå to ganger med 0,5 prosentpoeng.

«Sentralbanken vil holde kursen og heve rentene betydelig i et jevnt tempo og holde dem på nivåer som er tilstrekkelig restriktive for å sikre en retur mot en inflasjon på to prosent», skriver ECB i en pressemelding.

Kamp mot prisveksten

Inflasjonen (prisveksten) er fortsatt skyhøy i store deler av verden og Europa. I desember kom prisveksten i eurosonen inn på 9,2 prosent målt mot samme måned i 2021. I november lå tallet på 10,1 prosent.

Den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde kjemper en innbitt kamp mot den høye prisveksten.

– Prisveksten hoder seg høy. Det er et dilemma for den europeiske sentralbanken, sa sjeføkonom i Danske Bank til E24 i slutten av januar.

Høy inflasjon kombinert med lavere aktivitet i økonomien kan gi det økonomene omtaler som stagflasjon.

– Det lukter litt stagflasjon. Det er det alle frykter, at det skal bli lavere aktivitet og høy inflasjon, sa Jullum.