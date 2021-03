Gigantisk lasteskip skaper trafikkork i Suezkanalen

Et containerskip på vei gjennom Suez-kanalen satte seg tirsdag bom fast, og blokkerer nå trafikken på den viktige ruten.

SITTER FAST: Skipet Ever Given ligger blokkerer Suez-kanalen. Skipet er på vei til Rotterdam i Nederland. Vis mer byoutline Marinetraffic

Ifølge Guardian er skipet Ever Given 400 meter langt, og det veier 220.000 tonn.

Suezkanalen, som ligger i Egypt, er på sin side 190 km lang, 24 meter dyp og rundt 205 meter bred. Den forbinder Middelhavet med Rødehavet, og er den raskeste ruten mellom Europa og Asia sjøveien.

Ifølge Cairo News ligger containerskipet nå i en vinkel på rundt 45 grader på tvers av kanalen, slik at det sperrer av trafikken mellom Middelhavet og Rødehavet.

Julianne Cona har lagt ut et bilde av situasjonen på Instagram, tatt om bord på lasteskipet Maersk Denver. De fulgte like bak Ever Given på ferden gjennom Suezkanalen.

– Forhåpentligvis vil det ikke ta altfor lang tid, men det ser ut til at skipet sitter bom fast, skriver hun.

Suezkanalen omtales som en av verdens viktigste hovedfartsårer for skipstrafikk, og nå ligger flere lasteskip i kø, skriver ABC.

Det skal ha blitt gjort flere febrilske forsøk på å få skipet løs, og egyptiske havnemyndigheter har sendt ut kraner, taubåter, og gravemaskiner.

Ifølge Cairo24 kan skipet kommet til å blokkere trafikken i den viktige kanalen i «minst to dager», skriver NTB.

Ifølge nyhetsnettstedet var det en motorsvikt som førte til at skipet kom ut av kurs, grunnstøtte og nå står fast i mudderet, skriver NTB.

Skipet eies av det Taiwanske shippingselskapet Evergreen og er registrert i Panama. Det var på vei fra den kinesiske havnen Ningbo til Rotterdam i Nederland, ifølge nettstedet Vesselfinder, som overvåker skipstrafikk.

Skipet la fra havn i Tawfiq sent mandag kveld, skriver Africa Times.

Ifølge Cairo News skal uhellet skyldes en teknisk feil på lasteskipet. Ifølge en kilde avisen har snakket med ved kanalen, kan det ta minst to dager å fikse feilen og få skipet av gårde igjen.

