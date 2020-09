Professor før nattens debatt: – Spørsmålet er om man mener Trump har ødelagt økonomien

Natt til onsdag sparkes valgkampen i gang for alvor i USA, idet startskuddet går for den første av tre TV-debatter mellom Donald Trump og Joe Biden. Økonomi er ett av de store temaene.

TV-DEBATT: Det ligger an til et skikkelig show når presidentkandidatene møtes i den første debatten natt til onsdag. Coronakrisen har gjort det vanskeligere å treffe velgerne, noe som gjør TV-debattene desto viktigere. Vis mer byoutline Joe Raedle / AFP, Carolyn Kaster / AP

– Vi har skapt den beste økonomien i verdenshistorien, skryter president Donald Trump til stadighet.

I tillegg hevder han å ha skapt rekordlav ledighet og løftet millioner av amerikanere ut av fattigdom – noe han sier han vil fortsette med hvis han blir gjenvalgt. Nå skal han utfordres på dette.

Natt til onsdag (kl. 03.00 norsk tid) møtes Trump og Biden til den første TV-debatten, med en drøy måned til valget. Økonomi er blant hovedtemaene.

Meningsmålingene gir Biden et forsprang på syv prosentpoeng med 50 prosent av oppslutningen, ifølge en sammenstilling laget av FiveThirtyEight. Men målingene har vist feil før, senest da Trump vant i 2016, og med en uforutsigbar Trump, er utfallet derfor fortsatt åpent.

Valget i USA Presidentvalget skjer 3. november, samtidig avholdes valg på hele Representantenes hus, en tredel av Senatet, elleve delstatsguvernører og tusenvis av lokale verv

Den valgte presidenten starter sin periode 20. januar det neste året, og sitter i fire år

Gjenvalg er mulig én gang

President Donald Trump og visepresident Mike Pence stiller til gjenvalg for Det republikanske partiet

Tidligere visepresident Joe Biden er Det demokratiske partiets kandidat, med senator Kamala Harris som visepresidentkandidat

Kun amerikanske statsborgere får stemme

Valgdeltagelsen var 61,4 prosent i 2016, om lag som valget i 2012

Det er ikke nødvendigvis kandidaten med flest stemmer som vinner, fordi velgerne stemmer på representanter for sin delstat, som deretter avgjør valget

Presidentvalget ble vunnet av kandidaten med nest flest stemmer i 1824, 1876, 1888, 2000 og 2016 (etter visse utregningsmåter også i 1960). Kilder: US Census Bureau, Store norske leksikon Vis mer vg-expand-down

Økonomi viktig i amerikansk valgkamp

USA-kjenner og statsviter Espen Moe ved NTNU forteller at økonomi tradisjonelt alltid har vært den viktigste saken i amerikansk valgkamp. Han mener derimot det kan snu i år på grunn av at økonomien som alt annet nå er underlagt politisk spinn.

– Du vil få to ulike svar om du spør republikanere eller demokrater om hvordan det går i amerikansk økonomi, sier Moe til E24.

– På republikanernes side vil man si at økonomien aldri har gått bedre. Om man skulle se nedsider, så er det på grunn av en uforutsett krise, og da takker man for at Trump var president da krisen traff, ellers mener man det ville gått verre.

Kontantutbetalingen på 1.200 dollar direkte til amerikanske statsborgere i forbindelse med krisepakken tidligere i år, trekkes av Moe frem som et eksempel på et tidspunkt hvor republikanerne har forsøkt å spinne økonomien til noe positivt. Da myndighetene sendte ut sjekker til amerikanerne var alle påført Trumps signatur.

Professor Espen Moe ved NTNU. Vis mer byoutline NTNU

Moe sier at spørsmålet om økonomien går bra eller dårlig kommer an på hvilken tolkning av årsaksforholdene de ulike velgerne har.

– Spørsmålet er om man mener Trump har ødelagt økonomien, eller om han er grunnen til at det går så bra som det gjør, sier Moe, som understreker at dersom man hadde stilt seg spørsmålet i januar eller februar, ville man trolig konkludert med at det var den økonomiske situasjonen som ville fått Trump gjenvalgt.

Ingen sittende president har tapt kampen om gjenvalg i USA med mindre økonomien har falt i resesjon (økonomiske nedgangstider som USA nå er dypt inne i) i løpet av den første presidentperioden, ifølge JP Morgan.

Millioner av arbeidsløse

Økonomien var allerede inne i en god fase da Trump tok over for Obama i 2017, og utviklingen har fortsatt sterkere frem til coronapandemien.

Presidentens håndtering av viruset har imidlertid møtt motstand i takt med økt dødelighet. Ingen andre land har foreløpig registrert så mange coronadødsfall som USA med over 205.000 døde.

– Men hvis vi ikke hadde gjort det riktig, kunne det vært to eller tre millioner døde. Men det er en fryktelig ting. Det burde aldri, noensinne skjedd. Kina lot dette skje, bare husk det, sa Trump forrige uke.

Men kombinert med det kraftigste økonomiske fallet i historien og en massiv økning i arbeidsledigheten, har coronakrisen dempet Trumps popularitet.

I mars og april forsvant 22 millioner jobber i USA. Økonomien har startet en forsiktig gjeninnhenting, men fortsatt er det 11,5 millioner færre jobber enn før krisen, til tross for masseansettelser knyttet til gjennomføringen av valget, ifølge det amerikanske statistikkbyrået BLS.

Før corona kunne Trump ta på seg æren for den laveste ledigheten på et halvt århundre på 3,5 prosent. Etter en oppgang til nær 15 prosent i april, ligger nivået nå på i overkant av åtte prosent.

Antallet hjemløse i San Francisco har økt. Bildet viser en hjelpeorganisasjon som deler ut mat til hjemløse. Vis mer byoutline Thomas Nilsson / VG

Moody’s: Biden er best for økonomien

Moody’s, ett av verdens største finansielle analysebyråer, har sett på presidentkandidatenes forslag til skatt og offentlig pengebruk og konsekvensene for arbeidsledighet og BNP-vekst.

«Selv med en viss usikkerhet rundt den økonomiske modelleringen og underliggende antagelser for vår analyse, konkluderer vi med at Bidens økonomiske forslag vil resultere i en sterkere amerikansk økonomi enn Trumps», skriver Moody’s i en fersk analyse.

Byrået mener en klar seier til Biden vil bety flest nye jobber og raskere gjeninnhenting i økonomien.

Grunnen til at Trumps forslag ikke vil være like gunstige for økonomien er blant annet mindre offentlig pengebruk, fare for forverring av internasjonale handelskonflikter, samt at Trumps planlagte immigrasjonsinnstramminger vil legge en betydelig demper på den økonomiske veksten over tid.

Generelt sett har investorer imidlertid sett Trump som gunstig for aksjemarkedet, fordi mange venter at Biden vil øke selskapsskattene og stramme reguleringer, noe som kan tynge aksjemarkedet, i hvert fall på kort sikt.

Bildet er fra ett av Trumps valgkamparrangementer i Ohio tidligere i september. Vis mer byoutline MANDEL NGAN / AFP

Uenighet om ny krisepakke

Den økonomiske aktiviteten (BNP) falt med nær 32 prosent i andre kvartal, målt ved en annualisert rate.

Gjeninnhentingen trues nå av usikkerhet rundt den neste runden med krisehjelp fra Kongressen og en bekymringsfull økning i coronasmitte både i Europa og USA.

Sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell, har understreket at ytterligere finanspolitisk støtte er helt avgjørende hvis gjeninnhentingen skal kunne fortsette.

Den neste krisepakken er imidlertid fastlåst i Kongressen, uten enighet om størrelse og innretning. Demokratene lanserte mandag et kompromissforslag til en pakke på 2.200 milliarder dollar, tilsvarende 21.000 milliarder kroner, men det er fortsatt langt mer enn republikanerne tidligere har sagt de vil gå med på å bruke, ifølge Forbes.

Antallet fattige og hjemløse har også økt voldsomt i løpet av coronakrisen. Gårsdagens nyhet om at rike Donald Trump nesten ikke har betalt skatt passer dermed svært dårlig, men Trump har selv avfeid skatteavsløringen til New York Times som «fake news».

Det er ikke ventet store markedsutslag på børsene etter debatten, men det kan forekomme svingninger i enkeltsektorer avhengig av hvem som går seirende ut. Bilder viser New York-børsen. Vis mer byoutline Mark Lennihan / AP

Markedsutslag

Den første presidentdebatten vil følges av millioner av amerikanere og kan gjøre utslag på kandidatenes popularitet, spesielt hvis det er en helt klar vinner.

Det vil trolig også være det beste for aksjemarkedet, der selve usikkerheten rundt valget kanskje er det verste.

Meglerhuset JP Morgan tror imidlertid det er mer sannsynlig med svingninger i enkeltsektorer enn på store utslag i det totale aksjemarkedet etter debatten.

«Markedene har en tendens til å reagere mer positivt umiddelbart etter valget av en republikansk president, ettersom partiets politikk generelt sett er antatt å være mer markedsvennlig. Men det er viktig å merke seg at dette på ingen måte er en sterk tommelfingerregel, og at andre viktige geopolitiske og økonomiske hendelser kan ha større innflytelse over markedets retning», skriver JP Morgan.

Hvordan nattens debatt vil utarte seg, er vanskelig å spå, men det er ventet at nær 100 millioner mennesker får med seg et forrykende show på direkten i natt.