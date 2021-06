SAS gjenåpner flere titalls ruter til utlandet

Flyselskapet åpner opp direkteruter til en rekke turistdestinasjoner fra juli.

Vis mer byoutline Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Fredag kom beskjeden om at Norge går inn i trinn tre av gjenåpningsplanen.

Kort tid etter melder SAS at de gjenåpner en rekke av sine utenlandsruter.

– Dagens endringer i regjeringens reiseråd gir økt etterspørsel etter flyreiser, og i sommerens trafikkprogram blir det mulig å reise direkte fra Norge til blant Nice, Athen og Reykjavik, i tillegg til norske favoritter som Alicante, Malaga og Chania, skriver flyselskapet i en pressemelding.

Nå venter de at det blir rift om billettene.

– Ønsker du å reise, kan du trygt bestille fleksible billetter allerede nå. Da er det enkelt å endre dersom det skulle oppstå justeringer i reiseplanene, sier konserndirektør i SAS, Kjetil Håbjørg.

Reisende kan uten gebyr endre sine billetter opptil 72 timer før avgang, opplyser selskapet.

Les også Innfører store lettelser – tillater mer reise og mindre hjemmekontor

Norwegian ser an

Konkurrenten Norwegian har allerede lagt ut sine sommerruter, men selskapet vil fortsette å vurdere tilbudet i takt med gjeldende reiseråd, sier Norwegians kommunikasjonsdirektør Esben Tumann til E24.

– Dette er gledelige signaler om at samfunnet åpner mer opp, og vi vet at reiserestriksjoner er den enkeltfaktoren som betyr aller mest når folk skal planlegge for reiser, sier han.

– Vær forberedt

SAS understreker at selv om det nå kommer lettelser som gjør flere flyreiser mulig, er det en del som gjenstår før det er full åpning.

«Til tross for at mange land nå letter på sine innreiserestriksjoner, krever de fleste landene fortsatt ulike typer innreisetillatelser og negativt testresultat. Det er viktig å være godt forberedt i god tid før du ankommer flyplassen», skriver de.

SAS har utviklet en ny digital plattform for å gjøre det lettere for sine kunder å reise i et tiltakspreget landskap.

Gjennom SAS Travel Ready Center kan du forberede alt online før du drar hjemmefra.

På nettsiden får den som skal reise en oversikt over hvilke restriksjoner som gjelder på destinasjonen. Du kan laste opp nødvendig dokumentasjon og får den verifisert av SAS. Deretter kan du laste ned ditt elektroniske boardingkort og gå direkte til selvbetjent innsjekk.