Kraftig BNP-fall i eurosonen

Vis mer YANN SCHREIBER / AFP

Publisert: Oppdatert: 31. juli 2020 20:54 , Publisert: 31. juli 2020 11:44

BNP falt med 12,1 prosent fra første til andre kvartal. Dette var nøyaktig i tråd med estimater hentet inn av Bloomberg. I første kvartal var BNP-fallet 3,6 prosent.

Fallet er det største siden målingen begynte i 1995, ifølge Dow Jones.

På årsbasis har BNP falt 15 prosent, ifølge det europeiske statistikkbyrået Eurostat.

Svak vekst i Spania og Italia

Det har kommet en rekke triste tall fra både eurosonen og USA de siste dagene.

Spania er eurosonens fjerde største økonomi, og brutto nasjonalprodukt (BNP) falt med 18,5 prosent i andre kvartal målt mot kvartalet før, ifølge Dow Jones. Det var ifølge nyhetsbyrået ventet et fall på 15 prosent.

Tysklands brutto nasjonalprodukt falt 10,1 prosent i andre kvartal fra kvartalet før

Frankrikes BNP falt 13,8 prosent i samme periode.

Italias BNP-fall ble på 12,4 prosent i andre kvartal, mot forventet 13 prosent.

Børsene i Europa reagerer imidlertid ikke så mye på de svake veksttallene. Utviklingen er positiv på de viktigste indeksene i både Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Kraftig USA-fall

Krisekvartalet fra april til juni preget også USAs veksttall, som ble lagt frem torsdag. Landets bruttonasjonalprodukt (BNP) ble estimert til å ha falt med 9,5 prosent i andre kvartal fra kvartalet før, ifølge foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. På årsbasis var fallet i BNP på 32,9 prosent.

– Tallet på 33 prosent er irrelevant, det er hva BNP ville falt for året. BNP falt med 9,5 prosent i kvartalet. For året er BNP ned nesten 11 prosent med første og andre kvartal. Noe sånt har aldri skjedd før, sa sjeføkonom Harald Magnus Andreassen til E24 etter at USA-tallene ble lagt frem torsdag.

Han tror ikke at tallene vil være like ille fremover, men oppgang i smitten mange steder gjør at usikkerheten vedvarer.

– Det er ikke åpenbart at den økonomiske aktiviteten kommer raskt tilbake til nivåene før corona, sa Andreassen torsdag.