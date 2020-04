Federal Reserve vil låne ut opptil 23.700 milliarder kroner

Den amerikanske sentralbanken tar nytt krisegrep for å hjelpe landets økonomi.

Publisert: Oppdatert: 9. april 2020 15:11 , Publisert: 9. april 2020 14:53

Federal Reserve vil nå låne ut opptil 2.300 milliarder dollar, tilsvarende 23.700 milliarder kroner.

Pengene skal kunne gi støtte til både husholdninger og arbeidsgivere i alle størrelser, samt å sikre at stater og loklae myndigheter kan levere kritikse tjenester under coronapandemien.

Det skriver sentralbanken i en melding.

Vil bruke alle sine verktøy

– Vårt lands høyeste prioritet må være å ta tak i folkehelsekrisen, gi omsorg for syke og begrense den videre spredningen av viruset, sier Fed-sjef Jerome Powell i en uttalelse.

– Feds rolle er å gi så mye lettelse og stabilitet som vi kan i løpet av denne perioden med begrenset økonomisk aktivitet, og våre handlinger i dag vil bidra til å sikre at gjenopprettingen vil bli så kraftig som mulig, fortsetter Powell.

Den amerikanske sentralbanken understreker nok en gang at den forplikter seg til å bruke alle sine verktøy for å støtte kredittstrømmen til husholdinger og selskaper for å håndtere den økonomiske påvirkningen av coronaviruset.

Flere ordninger

Pakken har en rekke elementer og innebærer blant annet et lønnsbeskyttelsesprogram, og andre tiltak som er rettet for å sikre penger til små bedrifter. I tillegg vil en pott på 500 milliarder dollar kunne styrke lokale myndigheters økonomi.

Små og mellomstore bedrifter skal sikres likviditet gjennom en lånepakke på opptil 600 milliarder dollar. I amerikansk målestokk gjelder dette bedrifter med opptil 10.000 ansatte og en omsetning til på inntil 2,5 milliarder dollar.

«Bedrifter som søker «Main Street» (den nevnte ordningens navn red. anm.) må forplikte seg til å gjøre en rimelig innsats for å opprettholde lønninger og beholde arbeidstakerne», skriver Fed i meldingen.