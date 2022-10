Kinas økonomi vokser mer enn forventet

Den kinesiske økonomien vokste med 3,9 prosent i tredje kvartal. Selv om det er bedre enn ekspertene spådde, er det fortsatt langt unna myndighetenes mål på 5,5 prosent.

STORMAKT: På verdensbasis har Kina verdens andre største økonomi, kun trumfet av USA på toppen.

Veksten i den kinesiske økonomien, målt i bruttonasjonalproduktet (BNP), var i tredje kvartal sterkere enn ekspertene hadde forventet, skriver The Wall Street Journal.

BNP vokste med 3,9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall fra myndighetene. På forhånd var veksten ventet å være 3,5 prosent.

Til sammenligning var landets BNP-vekst på 0,4 prosent i andre kvartal, mot tilsvarende periode i fjor. I denne perioden var landet i stor grad nedstengt som følge av smitteverntiltak relatert til coronapandemien.

Til tross for bedre vekst i økonomien nå, ser ekspertene flere hindringer for den økonomiske veksten fremover.

Nedgang i boligmarkedet

Landet står for tiden midt i en boligkrise. Boligprisene har hatt et markant fall, og i september nådde prisene det laveste nivå på over syv år.

Boligsalgene har sunket med 22 prosent, nye boligutbygginger har minsket med hele 38 prosent og boliginvesteringer har gått ned med 8 prosent, ifølge Financial Times.

GJENVALGT: Kinas president Xi Jinping ble nylig valgt inn for en ny femårsperiode. Han har hatt presidentrollen siden mars 2013.

Coronarestriksjoner påvirker

I tillegg sliter landet også fremdeles med coronasmitte. Det er derfor ikke forventet lettelser i restriksjonene før 2024, skriver Financial Times.

Sjeføkonom for Kina i banken ING, Iris Pang, mener at landets strenge, forebyggende tiltak mot koronasmitte vil fortsette å påvirke økonomien negativt.

– Dette kommer til å ha negativ konsekvens på fremtidens detaljhandel, mener Pang.

Øker tross alt

Det er flere grunner til at den kinesiske økonomien likevel vokser.

Blant annet har den industrielle produksjonen økt med 6,3 prosent i september sammenlignet med fjoråret. Den forventede økningen var på 4,5 prosent.

I tillegg har det også vært en investeringsøkning i anleggsmidler på 5,9 prosent.