HSBC overtar Silicon Valley Banks arm i Storbritannia

Silicon Valley Bank (SVB) kollapset fredag, nå tar HSBC over den britiske delen av virksomheten for prisen av ett britisk pund.

– Dette oppkjøpet gir utmerket strategisk mening for vår virksomhet i UK, sier Noel Quinn, administrerende direktør i HSBC, ifølge Bloomberg.

Gigantbanken kjøper Silicon Valley Bank for ett britisk pund. Transaksjonen har blitt fasilitet av Bank of England. Den britiske grenen av Silicon Valley Bank hadde lån på rundt 5,5 milliarder pund, og innskudd tilsvarende 6,7 milliarder pund da banken kollapset fredag, ifølge Bloomberg.

Kundene i SVB-Storbritannia vil ha tilgang på innskuddene og banktjenestene som normalt fra i dag.

Den britiske finansministeren, Jeremy Hunt skriver i en Twitter-melding at det ikke er brukt noen skattepenger for å gjennomføre transaksjonen.

Ikke alle er like fornøyd med HSBC sin overtagelse. Det britiske oppstartsselskapet The Bank of London, som indikerte interesse for å kjøpe SVB-Storbritannia sier ifølge Bloomberg at avtalen med HSBC er en «tapt mulighet».

– Det kan ikke være riktig at en tradisjonell bank som har gitt dårlig service til britiske entreprenører over mange år drar nytte av deres allerede dominante posisjon, skriver selskapet.

SVB-kollapsen

Fredag kollapset Silicon Valley Bank (SVB), og ble den største banken som har gått over ende siden finanskrisen i 2008.

SVB var den 17. største banken i USA, med noen av de største navnene i den amerikanske teknologibransjen på kundelista, ifølge New York Times.

Bankkollapsen førte til at sikringsfondet i USA, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), tok kontroll på nesten 175 milliarder dollar i kundeinnskudd, tilsvarende 1.867 milliarder kroner.

Det hersket full forvirring gjennom helgen rundt hva som ville skje med bankkundenes innskudd. Søndag kveld slo imidlertid amerikanske myndigheter fast at ingen innskudd i Signature Bank eller SVB vil gå tapt. Totalt er det nå tre amerikanske banker som har kollapset i løpet av en uke.

Nå er også innskuddene for kundene i den britiske delen av SVB sin virksomhet sikret pengene sine gjennom HSBCs overtagelse.

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed) slo fast at den er «forberedt på å adressere alle likviditetsutfordringer som måtte melde seg i det amerikanske banksystemet.

Fed skrev i en kunngjøring at alle amerikanske kunder av SVB vil ha tilgang til innskuddene fra i dag. Dermed kan en fryktet «bank-run», der kunder i en rekke banker tar ut penger raskt i frykt for at andre skal gjøre det samme, være avverget.