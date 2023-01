«Usynlig hus» til salgs for 18 millioner dollar

Det unike hjemmet tilbyr ifølge annonsen en boopplevelse «som visker ut grensen mellom hjem og natur».

Det berømte huset, kjent som «Invisible House», kan bli ditt for nær 180 millioner norske kroner.

To timer sør for Los Angeles ligger et nesten 70 meter langt hus dekket av speil. «Det usynlige huset» har huset kjendiser som Alicia Keys, Ariana Grande og The Weeknd.

Nå ligger det ute for salg hos luksusmegleren Christie’s. Prislappen er 18 millioner dollar – eller i overkant av 178 millioner kroner.

Huset kan blant annet skilte med et 30 meter langt svømmebasseng, ladeplass til tre Teslaer og overflater i hvit marmor.

Med speilene som reflekterer landskapet, kalles huset «usynlig».

Månedlig avdrag: 900.000

Et lån på huset med 20 års løpetid vil kunne betjenes med et avdrag på nærmere 900.000 kroner per måned, ifølge eiendomsmeglerens kalkulator.

Det forutsetter riktignok en rente på 3,5 prosent, noe som er et prosentpoeng lavere den nåværende styringsrenten i USA.

For denne summen får man tre soverom og fire bad i en søvnig liten by som få hadde besøkt inntil for få år siden. Da var det ifølge lokalbefolkningen mulig å leie en leilighet i Joshua Tree for 500 dollar (i underkant av 5000 kroner) måneden.

Under pandemien skjøt imidlertid prisene i området i været, godt hjulpet av spektakulære bilder på sosiale medier.

Resultatet har ifølge avisen The Guardian blitt en forverret boligkrise i området. Langtidsboende og lokal industri skal ha blitt presset ut.

Møbler inkludert

Det over 500 kvadratmeter store huset ble vist frem i Netflix-serien «Fantastiske feriehus» i 2021.

Da kunne velstående feriegjester leie huset for i underkant av 60.000 kroner døgnet, ifølge bransjenettstedet Mansion Global.

Det unike hjemmet tilbyr ifølge annonsen en boopplevelse «som visker ut grensen mellom hjem og natur». Fra alle husets rom har man upåklagelig utsikt til nasjonalparken Joshua Trees kjente steinformasjoner.

Blir du lei av natur og stein, kan du alltids se filmer på den 20 kvadratmeter store veggen ved bassenget eller kokkelere på et førsteklasses kjøkken.

Filmskaperne Chris og Roberta Hanley bygget huset i 2019, etter at de fikk beskjed om at det forrige huset på tomten brøt med lokale forskrifter.

– Jeg tegnet bare et rektangel på papir og sa: «OK, vi skal bygge dette», sier Chris Hanley til The Wall Street Journal.

Ifølge avisen er alle møblene inkludert i salgsprisen.

– Det er definitivt dyrt for Joshua Tree, medgir Aaron Kirman, en av eiendomsmeglerne.

– Men gode kunstverk krever førsteklasses priser.