Krisepakkeløsning i USA kan være gode nyheter for kronen

DNB-økonom Knut A. Magnussen tror markedet vil reagere positivt på en amerikansk krisepakke, og kronekursen kan styrke seg. Dersom det ikke blir enighet tirsdag, vil krisehjelpen drøye til etter valget.

Amerikansk enighet om en ny krisepakke kan føre til at kronekursen styrkes, ifølge DNB Markets-økonom. Vis mer byoutline Terje Pedersen, NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 20. oktober 2020 18:32 , Publisert: 20. oktober 2020 18:00

Nok en gang er det oppmerksomhet rundt en mulig krisepakke i USA.

Ny tidsfrist for å komme til enighet før valget er satt til tirsdag kveld.

– Dette har gått i bølger. Forhåpningene har bygd seg opp flere ganger, så har de blitt gjort til skamme, sier Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets.

Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets Vis mer byoutline Sverre Jarild / DNB Markets

Dramaet rundt krisepakken har utspilt seg flere ganger siden juli, da flere tiltak fra forrige krisepakke forfalt.

Hver gang har markedet reagert positivt når det har vært forhåpninger, så har det blitt skuffet. Siste eksempel på det er tungt fall på Wall Street sent mandag kveld.

– Nå har det blitt satt en tidsfrist vi ser på som avgjørende, sier Magnussen.

Majoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og finansministeren i USA, Steven Mnuchin skal tirsdag møtes for å komme til enighet. Eller ikke.

Drew Hamill, Pelosis talsmann, skriver på Twitter at Pelosi håper at det vil være klart innen tirsdagen er omme om de vil være i stand til å vedta en krisepakke eller ikke.

Kan gi kroneløft

En krisepakke i verdens største økonomi lar seg fort kjenne her hjemme.

DNB-økonomen ser for seg at kronekursen kan påvirkes ved enighet om en krisepakke.

– Kronekursen pleier å reagere ved å styrke seg på gode nyheter og svekke seg ved dårlige nyheter, sier han.

– Slik sett kan vi tenke oss at vi får en viss styrking av kronen ved en krisepakke, sier Magnussen.

En effekt på norsk eksport eller andre indikatorer vil først gjøre seg gjeldende på lang sikt.

– Men om noe, så er det positivt, sier Magnussen.

Nærmer seg hverandre

– Trump har beveget seg nærmere Demokratenes forslag nylig. Han vil nå gå med på 1.800 milliarder dollar, mens Demokratenes forslag er på 2.200 milliarder dollar.

Demokratenes opprinnelige forslag i mai var på 3.200 milliarder dollar, mens Republikanerne den gang foreslo en krisepakke på 1.000 milliarder dollar.

– Hvis det blir en enighet om en pakke i størrelsesordenen 1.800–2.200 milliarder dollar tror jeg det blir en positiv markedsreaksjon.

Magnussen tror derimot ikke markedet vil reagere sterkt om nok en krisepakke skulle falle i grus.

– Det snur ikke opp ned på økonomien her og nå. Det har vært situasjonen en god stund nå og økonomien har greid seg bedre enn man har fryktet utover høsten.

Amerikanerne tærer på sparingen

Seniorøkonomen viser til konsum-tall til og med september.

– Konsumet har vært overraskende sterkt. I september økte detaljomsetningen med to prosent, langt over forventningene.

Blant amerikanerne har seks til åtte millioner falt ut i fattigdom siden coronapandemien begynte, og arbeidsledigheten i landet ligger nesten oppe på åttetallet.

– I vår var det mye sparing og fram til juli var det en høyere trygd for de uten jobb. Vi ser nå at det tæres på sparingen og jo lengre dette varer uten nye finanser, jo dystrere er utsiktene for forbruket.

Det er derfor bred enighet blant økonomer om at det er behov for mer.

Kan være lettere etter valget

Begge partier har også ønsket å bevilge mer. Det er den totale størrelsen og detaljene som har vært problemet.

Den politiske uenigheten blir gjerne satt på spissen før amerikanernes viktigste valg på fire år.

– Sånn sett kan man tenke seg at med valget bak seg peker det i retning av at vi lettere får en avtale etterpå. Da blir det ingen åpenbart taktiske vurderinger lenger.

Magnussen vil likevel ikke overdrive uenigheten mellom partiene i USA. Forskjellen på forslagene deres er i dag kun 400 milliarder dollar, i motsetning til de 2.200 milliardene den var på ved forhandlingenes begynnelse.

Hvem som vinner valget kan likevel få mye å si for selve krisepakken.

– Pakken blir større hvis Biden vinner valget og særlig hvis Demokratene tar Senatet. Hvis det ikke skjer er det mer samme situasjon som nå.

