Skjulte faktorer som kan gi Trump-seier

Til tross for at Joe Biden har et forsprang på meningsmålene, frykter demokratene at skjule variabler kan vippe valget i president Donald Trumps favør.

VIL HA FIRE NYE ÅR: Donald Trump ønsker seg fire nye år i Det hvite hus. Vis mer byoutline Ross D. Franklin / AP / NTB

Publisert: Oppdatert: 20. oktober 2020 07:05 , Publisert: 20. oktober 2020 05:46

– Det er flere ukjente faktorer enn noen gang. Problemene med instrumentene vi bruker for å forutsi valgresultatet, meningsmålinger og andre verktøy, er bygget rundt normale valg. Dette er alt annet enn et vanlig valg, sier Tom Bonier, leder for det demokratiske analyseselskapet TargetSmart, til avisen Politico.

Ifølge meningsmålinger levert av 270toWin har Biden 52 prosent støtte, mens Trump har 43 prosent. Fem prosent har ikke ønsket å svare i meningsmålingen.

Men i det amerikanske valget handler det ikke om å få flest stemmer nasjonalt, det handler om å få minst 270 valgmenn fra de forskjellige delstatene.

Mange av statene ansees å være enten republikansk eller demokratisk, og derfor bruker presidentkandidatene minimalt med penger og tid i disse delstatene. De øvrige statene, de så kalte vippestatene, er de som avgjør valget. Det er også der både Donald Trump og Joe Biden de siste ukene har brukt mest tid og energi.

Ifølge meningsmålingene har Biden 183 «sikre» og 76 «sannsynlige» valgmenn – altså 259 – kun 11 unna de 270 han trenger for å vinne.

Donald Trump på sin side har 72 «sikre» og 53 «sannsynlige», mens det er for jevnt for å forutsi hvem på hvilken side de resterende 154 valgmennene ender.

BBC trekker frem 14 stater som vil avgjøre valget. Ifølge kanalens tall leder Biden i hele 12 av dem, hvorav syv er stater Trump vant i 2016.

Likevel tør ikke demokratene være for optimistiske.

– Man vet aldri hva slags galskap Trump kan kaste inn i miksen. Hver dag føles som en uke, og hver uke føles som en måned. Det kommer til å føles veldig lenge mellom nå og 3. november, sier demokraten Matt Bennett til Politico.

Avisen trekker frem flere skjulte variabeler som kan være med å påvirke valgresultatet, men som ikke kan måles av prognoser og meningsmålinger. Dette blir omtalt som Bidens skrekkscenario:

Mange stemmer kan av forskjellige grunner være ugyldige eller av andre grunner ikke bli talt opp. I vippestaten Pennsylvania har høyesterett bestemt at stemmesedler som sendes inn uten riktig konvolutt ikke skal telle. Det fryktes at 100.000 stemmer vil kan bli ugyldige i delstaten. Republikanerne har også i flere andre stater fått gjennom rettsavgjørelser som kan gjøre at stemmer ikke blir gyldige, som f.eks. at de ikke kommer frem i tide.

LEDER: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden leder på meningsmålingene to uker før valget. Vis mer byoutline Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA NTB

– Jeg spår at de neste ukene vil demokratenes eufori bli til bekymring over at så mange unge velgere ikke har levert sine stemmesedler, skrev Michael McDonald, som leder Elections Project, i en analyse forrige uke, skriver Politico.

I et normalt valgår ville ikke dette vært noe problem. Da ville frivillige demokrater gått fra dør til dør for å få inn disse stemmene, men det vil de ikke gjør i år på grunn av coronapandemien.

I tillegg trekker Politico frem blant annet disse punktene for hvorfor valgresultatet kan bli annerledes enn det meningsmålingene og prognosene viser:

Enkelte tror flere ikke vil stemme på valgdagen fordi de er redde for å bli truet ved valglokalene, blant annet etter Trumps kommentar under presidentdebatten mot Joe Biden, hvor han oppfordret sine velgere til å møte opp ved valglokalene «å følge nøye med». Svært mange demokrater har forhåndsstemt, mens det er ventet storinntrykk av Trump-velgere på valgdagen.

Flere, spesielt lokale republikanere, tror mange velgere av forskjellige grunner ikke ønsker å oppgi til meningsmålinger at de støtter og stemmer på Trump.

I flere delstater er Bidens ledelse så liten at den er innenfor det som kan være en feilmargin.

Valget for fire år siden viste at ting kan snu de siste ukene, og at meningsmålingene ikke alltid har rett.