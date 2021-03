Skipsagent: – Har tro på at båten kan komme seg løs i dag

Marius Lien i Greencarrier Liner Agency Norway håper søndagens operasjon kan få løs skipet Ever Given som står fast i Suezkanalen. Et av rederiet Odfjells skip avventer rutevalg til de ser hva som skjer søndag kveld.

Skipet Ever Given har stått fast i Suez-kanalen i flere døgn. I helgen har skipet vært i bevegelse. Vis mer byoutline Mohamed Elshahed / AP

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Suezkanalen har vært sperret i fem døgn på grunn av det grunnstøtte skipet Ever Given, men nå har skipet begynt å flytte på seg. Det har ført til økt optimisme blant mange. Deriblant Marius Lien i Greencarrier Liner Agency Norway:

– Jeg har tro på at båten kan komme seg løs i dag. De som er der nå er de som kanskje er best på dette i verden. Når de har håp om at det vil gå seg til, så har jeg det og, sier han og understreker at han ikke vet mer enn det som står i mediene.

Ever Given drives av taiwanske Evergreen, men eierne er japanske Shoei Kisen, et datterselskap av verftsselskapet Imabari Shipbuilding. Greencarrier i Norge er agent for det taiwanske rederiet og fraktselskapet Evergreen Marine Corporation, som opererer skipet.

– Om det ikke går nå, så må man trolig losse båten, og det vet jeg ikke helt hvordan man skal løse. Det vil uansett bli kaos, sier Lien til E24.

Leth Agencies skriver på Twitter at den planlagte taueoperasjonen er utsatt fra klokken 16 til klokken 22, for å utnytte det gunstige tidevannet. Arbeidet med å få skipet løs foregår døgnet rundt.

Avventer utviklingen

Bergensrederiet Odfjell har et skip som har kommet frem til sydsiden av Suez, to skip i Middelhavet og et skip som er på vei fra Houston til India som i dag har passert punktet for der man må velge om skipet skal gjennom Suez eller rundt.

– Vi har forstått det slik at de hadde mislykkede forsøk med å få skipet løst i går, og at de skal gjøre et nytt forsøk i dag. Vi har derfor valgt å legge skipet Bow Elm på en mellomkurs i påvente av utfallet av dagens bergingsforsøk, sier operasjonssjef Harald Fotland.

Han sier videre at de har daglig kontakt med dem som står fast i Suez-kanalen, og at det å vente ikke er nytt for mannskapene deres:

– Mannskapene våre har vært gjennom et år med corona, og er vant til mye venting og endring i planene. De kommer rett fra vinterstormen i Texas, så de fikk sin dose med venting der borte også, sier han.

Ifølge operasjonssjefen vil Bow Elm kunne få en omvei på syv dager dersom den må endre rute til kjøre syd for Afrika. Båten som nå står stille i kanalen heter Bow Prosperer.

– Vi har også to båter helt syd i Rødehavet og disse vil kunne få en omvei på tre uker. Kundene våre har generelt lave lagre, så det er alltid kritisk for dem å få lasten frem.

Odfjells Bow Prosperer ligger nå stille i Suez-kanalen. Vis mer byoutline Tonny Muri/Odfjell

Rederiforbundet: – Godt tegn

– Mange håper at det kan skje i dag, eller fester lit til at det skjer de nærmeste dagene. Hvis det ikke løser seg i midten av uken, når tidevannet er høyest, så kan det ta tid, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til E24.

Han sier videre at det er et godt tegn at skipet nå er i bevegelse.

– Det er fortsatt 26 norskeide skip som står fast, men vi forventer at antallet kan øke noe i dagene fremover om det ikke løses nå. Det er mange skip som har satt ned farten og køen vokser på begge sider.

Direktøren sier forbundet har kontakt med alle rederiene som har skip i Suez-kanalen.

Harald Solberg er direktør for Norges Rederiforbund. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Rederiet Solvang har også et skip i Suez-kanalen:

– Jeg vet ikke så mye mer enn det som står i mediene, men det ser forhåpentligvis lovende ut, sier Solvang-sjef Edvin Andresen.

Publisert: 28. mars 2021 19:29 Oppdatert: 28. mars 2021 20:25