EU-kommisjonen vil innføre importforbud på russiske varer

En ny sanksjonspakke skal inkludere forbud mot import av blant annet russisk kull og brennevin. I tillegg vil EU-kommisjonen nekte russiske skip å anløpe EU-havner.

VIL FORBY: Russisk brenneviner på listen over varer EU vil forby import av.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen foreslår tirsdag en femte sanksjonspakke mot Russland.

Den siste pakken inkluderer blant annet importforbud på russisk kull. Ifølge von der Leyen er tiltaket verdt fire milliarder euro årlig.

Dette er de øvrige sanksjonene EU-kommisjonen vil innføre:

Forbud mot at skip som opereres fra Russland og Hviterussland kan anløpe EU-havner.

Forbud mot at tungtransport fra de to landene kan drifte i EU-land.

Innføre totalt transaksjonsforbud med fire russiske «nøkkelbanker», inkludert VTB Bank.

Eksportforbud verdt ti milliarder euro, som blant annet inkluderer ulike typer maskiner.

Importforbud på treverk, sement, sjømat og brennevin. De spesifikke importforbudene har en samlet verdi på 5,5 milliarder euro.

Det vil også innføres sanksjoner mot flere enkeltpersoner.

– Vi jobber også med ytterligere sanksjoner, inkludert på oljeimport, skriver EU-kommisjonens leder.

– Nødt til å ta flere grep

De nye sanksjonene vil trolig bli vedtatt i morgen, fortalte den franske europaministeren Clément Beaune til RFI radio tirsdag, skriver NTB med henvisning til Reuters. Han tilføyde at EU også bør handle raskt når det gjelder import av gass og kull fra Russland.

De innstrammede sanksjonene vil eventuelt bli innført som en konsekvens på de siste dagers rapporter om at russiske styrker står bak drap på sivile i Butsja, en forstad til Kyiv.

EU-kommisjonens leder sier at «alle har sett de grusomme bildene fra Butsja og andre områder», og at de ansvarlige må stilles til ansvar.

– Sett i lys av hendelsene er vi nødt til å ta flere grep. Vi vil gjøre sanksjonene bredere og skarpere, så de går enda dypere for å ramme russisk økonomi, sier von der Leyen i en video publisert på Twitter.

Russiske myndigheter har benektet at landet står bak drap på sivile i Butsja.

– Overraskende

Forsker Indra Øverland ved Norsk utenrikspolitisk institutt er overrasket over at EU har importert kull fra Russland i det hele tatt etter invasjonen av Ukraina.

Forsker Indra Øverland ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

– En av de største importørene er også Polen, som er en stor kullprodusent selv, men de har importert fra Russland fordi det er billigere. Det er ganske fantastisk, med tanke på det synet Polen har på Russland, og på de klimamålene EU har, sier Øverland til E24.

Ifølge Politico har Polen allerede bestemt seg for å forby import av russisk kull. Avisen siterer en en tenketank på at russisk kull står for om lag en femtedel av Polens forbruk.

– Det er også overraskende at kull ikke kom med i den første runden med sanksjoner. For det første ønsker EU veldig sterkt å redusere bruken av kull, og man ønsker å straffe Russland. Kull er heller ikke så vanskelig å erstatte som gass, som er veldig vanskelig å få erstattet med LNG fra det globale markedet, og for olje hvor Russland er en stor eksportør, sier forskeren.

– Står i fare for å ryke

Øverland er kritisk til EU-land som har holdt igjen på sanksjonene mot Russland, og trekker særlig frem Tyskland.

– Dette sier noe om at noen EU-land hele tiden har bremset på sanksjonene, spesielt Tyskland. De har spilt en betydelig rolle i å legge grunnlaget for Russlands invasjon av Ukraina blant annet gjennom å bygge gassrørene Nord Stream 1 og 2, tross sterke advarsler fra andre land, sier han.

– Tyskland har også fortsatt å motsette seg sanksjoner og holde tilbake på den militære bistanden. Dette gjelder også land som Østerrike og Ungarn. Tyskland har brukt 70 år på å bygge opp et veldig godt omdømme, og det står i fare for å ryke nå, advarer Nupi-forskeren.

– Veldig smertefullt

EU-sanksjonene rammer altså blant annet kull, som er en viktig energivare. Men fortsatt kommer ikke EU med sanksjoner på olje og gass.

– Hva sier det deg?

– Det er fordi det vil være veldig smertefullt, og fordi noen kanskje ikke egentlig ønsker å gjøre for mye mot Russland, sier Øverland.

– Der kommer også vi i Norge i en veldig spesiell skvis. Det er vanskelig å sitte i Norge og si at dette må EU gjøre, for da kommer jo vi bare til å tjene sinnssvakt mye penger. Dette reiser også spørsmål om det overskuddet vi tjener etter konflikten mot Russland burde gå til nødhjelp til Ukraina, sier han.