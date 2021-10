Høsten 2017 var de norske oljegründerne i Exebenus på jakt etter penger. De endte opp hos det de anså som en kvalitetsinvestor: Et børsnotert fond i Singapore. Det de ikke visste, var at fondet var styrt av en russer som hadde vært i Putins innerste sirkel. Han fikk hjelp av advokatfirmaet Schjødt til å investere på norsk sokkel. Pengene hans stammet fra flere mektige venner.

Norske advokater var stråmenn for mektige russere

28. november 2017: Trygve Nilssen i advokatfirmaet Schjødt hadde gode nyheter til oppdragsgiveren i Singapore.

Schjødt var hyret inn for å gi juridiske råd om en avtale på 2 millioner dollar mellom et fond i Singapore og et gründerselskap i Norge. For å få oppdraget i boks, måtte de norske advokatene gjøre noe de vanligvis holdt seg unna, ifølge dem selv.

– Vi har bestemt oss for å gjøre et unntak fra retningslinjene våre, skrev Nilssen i en e-post til oppdragsgiveren.

Aftenposten/E24 har spurt Schjødt hvorfor de gjorde dette unntaket. Det vil ikke firmaet svare på. Schjødt avviser at det er grunn til å reise kritikk mot dem.

Hvorfor er dette viktig? Russiske interesser og russisk etterretning har de siste årene gjort en rekke forsøk på å komme inn i norsk olje- og gassindustri, ifølge de siste årenes advarsler fra både PST og E-tjenesten. «Oppkjøp og investeringer i norsk næringsliv kan gi fremmede stater informasjon og innflytelse som det ikke er i Norges interesse at de har», advarte PST om i siste trusselvurdering. Vis mer

Unntaket fra Schjødt bidro til at en russisk milliardær med tette bånd til Kreml kom seg inn på norsk sokkel.

Kort tid etter skulle finanstilsynet i Singapore konkludere med at russeren bare var en marionett styrt av en annen russer med et mye dårligere rykte.