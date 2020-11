Oljeprisen og Oslo Børs rett opp etter melding om effektiv vaksine

En lovende vaksinekandidat sender kronen, oljen og Børsen til værs. Også Donald Trump gleder seg over mandagens nyhet.

STORT: Legemiddelkjempen Pfizer har i samarbeid med BioNTech fått svært gode nyheter om sin coronavaksine BNT162b2. Vis mer byoutline Edgard Garrido / Reuters

Publisert: Oppdatert: 9. november 2020 15:20 , Publisert: 9. november 2020 12:55

Den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer og tyske BioNTech sier at de siste prøvedataene fra deres fase 3 av kliniske studier viser at coronavaksinen deres var mer enn 90 prosent effektiv i å forhindre infeksjon.

– Dette er kjempepositive nyheter for markedet, sier sjefstrateg Erica Blomgren i den nordiske banken SEB til E24.

Markedet reagerer med sterk oppgang. I førhandelen på Wall Street stiger Pfizer med 15 prosent, mens BioNTech bykser 25,11 prosent mandag ettermiddag.

Investorene – og Trump – jubler

Da nyheten om vaksinekandidaten kom føk også norske markeder til værs.

Like etter klokken 13 mandag kostet et fat med nordsjøolje 43 dollar, opp 8,42 prosent siden midnatt. Dette gjør den fortsatt ved 15.30-tiden.

Samtidig stiger Hovedindeksen med 3,46 prosent. Forventningene er nå store til selskapene som står bak vaksinen mot covid-19.

– Man kommer til å be amerikanske «Food and Drug Administration» (etat innen det føderale amerikanske Helse- og sosialdepartementet, journ. anm.) om å få en rask godkjenning. De vil be om det senere denne måneden, sier Blomberg.

Donald Trump er også glad for det han ser.

– STOR BØRSOPPGANG, VAKSINE KOMMER SNART. RAPPORT OM 90 PROSENT EFFEKTIV. SÅ GODE NYHETER!, skriver USAs avtroppende president i en Twitter-melding mandag ettermiddag.

En midlertidig reaksjon

På sitt høyeste var oljeprisen opp med nesten 9,5 prosent til 43,46 dollar fatet mandag.

– Markedet forventet ikke positive nyheter fra biotech-selskapene, forteller Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy.

Han peker på to grunner til at oljeprisen hopper etter vaksine-nyheten.

– Etterspørselen for olje holdes generelt veldig mye tilbake på grunn av pandemien. Markedet priser nå inn en sannsynlighet for at denne vaksinen i seg selv kan være så lovende, at man kan komme seg raskere tilbake, sier han.

Han forteller også at det har vært flere investorer som har ligget i shortposisjoner, som nå skynder seg med å dekke inn tapet.

Shortsalg er i praksis et veddemål på fallende oljepris. Når prisen plutselig stiger, faller verdien av disse investeringene, som kan føre til at shortselgere blir tvunget til å kvitte seg med posisjonen. Det fører gjerne til en betydelig prisoppgang.

Tonhaugen mener at mandagens prisvekst er en midlertidig reaksjon, og at man ikke vil se de store effektene før om flere måneder.

Sammenfaller med valgoptimisme

Rett før presidentvalget i USA har en økende smittetrend skapt bekymringer, forteller sjefsstrateg Erica Blomgren i SEB.

– Det har ført til større nedstenginger, særlig i Europa, som får økonomiske konsekvenser. Den andre bølgen som vi nå ser viser at den økonomiske innhentingen vil være veldig skjør frem til en vaksine er på plass, sier hun.

Blomgren peker på at markedet har utviklet seg positivt allerede før mandagens vaksinenyheter, basert på valgresultatene.

Global oppgang og kronestyrking – mens gullprisen faller

Den norske kronen styrker seg mot de store valutaene. En amerikansk dollar koster nå så vidt over 9 kroner, mens euroen er priset til 10,73 norske kroner stykket.

Børsene i Europa reagerer også på den store vaksinenyheten. Etter meldingen hoppet den europeiske Stoxx 600-indeksen opp 4 prosent, markant høyere enn oppgangen på 1 prosent tidligere denne mandagen.

I førhandelen i USA stiger futures voldsomt – Dow Jones’ future-indeks går opp 5,26 prosent og tilsvarende for S&P hever seg med 3,49 prosent.

Også lange amerikanske statsrenter stiger kraftig etter nyheten. «Tiåringen», regnet som en av verdens viktigste renter, stiger til 0,886 prosent.

Amerikansk statsgjeld blir ansett som en trygg havn for investorene, og renten stiger når færre vil kjøpe statsobligasjoner samtidig.

I tillegg blir gullet forlatt av mang en investor mandag ettermiddag. Et par timer etter vaksinenyheten faller gullprisen med 4 prosent til 1879 dollar per unse.

Ga beskyttelse etter 28 dager

Ifølge CNBC har forskere hatt et håp om en vaksine som viste effekt blant 75 prosent av tilfellene.

Mandag kom beskjeden fra Pfizer om at deres kandidat viste seg å være mer enn 90 prosent effektiv. Foreløpige resultater viser at pasientene var beskyttet mot sykdommen sju dager etter den andre av to doser ble gitt, og 28 dager etter den første.

Dette betyr at svært mange oppnådde beskyttelse mot coronaviruset fire uker etter at vaksineringen begynte.

– De første resultatene fra våre fase 3-tester av covid-19-vaksinen gir tidlige indikasjoner på at vaksinen er i stand til å forhindre covid-19, heter det i en uttalelse fra Pfizer-sjef Albert Bourla.

Bourla, som både er styremedlem og direktør i Pfizer, sier at det er en «stor dag for vitenskapen og menneskeheten», skriver CNBC.

E24 presiserer: i den første utgaven av denne artikkelen skrev vi at vaksinen «ga beskyttelse i 28 dager». Dette er feil, og er rettet til «ga beskyttelse etter 28 dager».

Forventer over 50 millioner doser i år

Under den siste testfasen ble vaksinen testet på 43.538 forsøkspersoner, der halvparten har mottatt vaksine, og resterende har mottatt placebo. Av de som mottok vaksinen ble det rapportert om 94 coronainfeksjoner.

Ifølge TDN Direkt jobber nå Pfizer og Biontech med å forberede nødvendig data for å sende inn en søknad til amerikanske myndigheter slik at de kan demonstrere sikkerheten og kvaliteten for vaksineproduktet.

Basert på tilbudsprognoser forventer de å tilby over 50 millioner vaksinedoser i 2020 og produsere inntil 1,3 milliarder doser i 2021.

I TET: Biontech er basert i Mainz, Tyskland. Selskapet er med på å utvikle vaksinen sammen med Pfizer, og ser ut å ligge best an i kappløpet om å bekjempe coronapandemien. Vis mer byoutline RONALD WITTEK / EPA