Oljeprisen og Oslo Børs rett opp etter melding om effektiv vaksine

Fabian Skalleberg Nilsen

Benedicte Storm Bamvik

Publisert: Oppdatert: 9. november 2020 13:13 , Publisert: 9. november 2020 12:55

Saken oppdateres

Den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer sier at de siste prøvedataene viser at coronavaksinen deres var mer enn 90 prosent effektiv i å forhindre infeksjon.

Markedet reagerer med sterk oppgang, skriver CNBC.

Like etter nyheten om vaksinekandidaten kom hoppet Oslo Børs og oljeprisen til værs.

Like etter klokken 13 mandag kostet et fat med nordsjøolje 43 dollar, opp 8,42 prosent siden midnatt. Så dempet oljeprisen seg litt, men holder seg godt over 42 dollar fatet.

Samtidig stiger Hovedindeksen med hele 3 prosent.

Ga beskyttelse i 28 dager

Ifølge CNBC har forskere hatt et håp om en vaksine som viste effekt blant 75 prosent av tilfellene.

Pasientene var beskyttet mot sykdommen sju dager etter den andre av to doser ble gitt, og 28 dager etter den første, ifølge foreløpige resultater NTB omtaler.

– De første resultatene fra våre fase 3-tester av covid-19-vaksinen gir tidlige indikasjoner på at vaksinen er i stand til å forhindre covid-19, heter det i en uttalelse fra Pfizer-sjef Albert Bourla.

Bourla, som både er styremedlem og direktør i Pfizer, sier at det er en “stor dag for vitenskapen og menneskeheten”, ifølge CNBC.

Under den siste testfasen ble vaksinen testet på 43.538 forsøkspersoner, der halvparten har mottatt vaksine, og resterende har mottatt placebo. Av de som mottok vaksinen ble det rapportert om 94 coronainfeksjoner.