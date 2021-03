Én av seks unge voksne har sluttet å jobbe. Vi har møtt fem av dem rundt om i verden.

255.000.000 fulltidsjobber tapt på verdensbasis i 2020.

(sammenlignet med Q4 i 2019)

23 prosents reduksjon i arbeidstimer blant unge.

3,7 prosents økning i ledighet blant de over 25 år.

8,7 prosents økning i ledighet blant de under 25 år.

10 prosent svarer at de ikke vil kunne fullføre studiene.

50 prosent svarer at de har fått studiene utsatt.

Én av seks unge i verden har sluttet å jobbe siden pandemien startet.

Kilde: Ilo Monitor: Covid-19 and the world of work, FN/ILO, Global Initiative on Decent Jobs for Youth