Sjeføkonom etter amerikanske inflasjonstall: – Det er lenge til Fed kan slappe av

Prisveksten i USA dempet seg mindre enn ventet i august. – Problemet er at bedriftene i USA sloss om arbeidskraft som ikke er der, sier sjeføkonom.

I juli endte inflasjonen i USA på 8,5 prosent.

Den elleville prisveksten i USA fortsetter. Inflasjonen i august endte på 8,3 prosent, ned fra 8,5 prosent i juli.

Det viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementets statistikkdepartement.

På forhånd ventet analytikerne at inflasjonen i august skulle ende på 8,1 prosent.

Men sjeføkonom i Sparebank 1 Markets mener at de månedlige inflasjonstallene er uinteressante nå.

– Fed er opptatt av noe helt annet nå. Sentralbanken er opptatt av lønnsveksten og det stramme arbeidsmarkedet. Lønnsveksten har akselererte som vi ikke har sett siden 70-tallet, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, til E24.

Bedriftene i USA sloss om arbeidskraften

Magnussen forklarer at dagens lønnsvekst i USA gir en prisvekst på rundt 5 prosent over tid.

– Skal prisveksten komme tilbake til 2 prosent over tid, må lønnsveksten kraftig ned, sier sjeføkonomen.

Problemet er at bedriftene i USA sloss om arbeidskraft som ikke er der, mener han. Det er rekordmange ledige, ubesatte stillinger, noe som har presset lønnsveksten loddrett opp.

– Det er lenge til Fed kan slappe av. Det kan de først gjøre når de får kontroll på lønnsveksten, sier han.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, mener det stramme arbeidsmarkedet er mest interessant nå.

– Selv om prisveksten trolig nå vil komme ned sammen med fallende råvarepriser, vil ikke det endre Feds vurdering av det som er nødvendig å gjøre, sier Andreassen.

Han ramser opp det han venter at den amerikanske sentralbanken nå vil gjøre.

– Sentralbanken må dempe etterspørselen etter varer og tjenester. Etterspørselen etter arbeidskraft må reduseres, slik at lønnsveksten kommer ned. Samtidig vil lavere etterspørsel føre til at bedriftene ikke klarer å heve prisene så raskt. Fed-folk er nå klare på at bedriftenes marginer også skal ned.

– Det skjer uansett i perioder hvor veksten i økonomien er lav og i resesjoner.

Kjerneinflasjon høyere enn ventet

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer mat- og energipriser, var forventet å ende på 6,1 prosent i august.

Den kom inn på 6,3 prosent – altså høyere enn ventet.

– Det som er mest naturlig for sentralbanken, gitt styrken på arbeidsmarkedet, er da å sette opp renten med 0,75 prosentpoeng. Altså en trippel renteheving. Da er det ingen grunn til at det skal endre seg om inflasjonen blir som ventet, sa sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen, til E24 mandag.

I juli var kjerneinflasjonen 5,9 prosent.

Dempet seg overraskende mye i juli

På forhånd hadde analytikerne ventet at inflasjonen skulle dempe seg til 8,7 prosent, ifølge tall hentet inn av Bloomberg.

Prisveksten dempet seg altså overraskende mye fra juni, da inflasjonen klatret til 9,1 prosent.