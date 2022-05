Det hvite hus: G7-landene enige om oljeboikott av Russland

Alle de sju medlemslandene i G7-gruppen har forpliktet seg til å fase ut eller forby import av russisk olje, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus søndag.

USAs president Joe Biden.

NTB-AFP

– Dette vil ramme hovedpulsåren i Putins økonomi og nekte ham inntektene han trenger for å finansiere krigen, sier president Joe Bidens administrasjon i en uttalelse.

Han spesifiserte ikke nøyaktig hva G7-medlemmene – Frankrike, Tyskland, Canada, Italia, Japan, Storbritannia og USA – har forpliktet seg til.

Vestlige land har så langt samordnet sine kunngjøringer om sanksjoner mot Russland, men har ikke vært like koordinert når det gjelder russisk olje og gass.

USA, som ikke har vært en stor forbruker av russisk olje, har allerede innført importforbudet, men Europa er langt mer avhengig av russisk olje. EU har allerede sagt at de tar sikte på å kutte sin avhengighet av russisk gass med to tredjedeler i år, selv om Tyskland har motsatt seg en full boikott. Medlemslandene fortsetter intense forhandlinger søndag.

G7 holdt sitt tredje møte for året søndag via videokonferanse, der Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok. I en kunngjøring etter møtet uttaler gruppen at Putin bringer skam over Russland. Valget av dato er høyst symbolsk: Europeere minnes slutten på andre verdenskrig i Europa 8. mai.

Søndagens møte kommer også dagen før militærparaden 9. mai i Russland, som markerer Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland.

Washington kunngjorde også en ny runde med sanksjoner mot Russland i en uttalelse fra Det hvite hus søndag, med søkelyset på to hovedområder – TV-kanaler som beskyldes for å spre propaganda og russiske selskaper og velstående enkeltpersoners tilgang til amerikanske regnskaps- og konsulenttjenester.