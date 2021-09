FN: Over en milliard dollar til Afghanistan

FNs generalsekretær António Guterres sier at over 1 milliard dollar er kommet inn under den internasjonale giverkonferansen for Afghanistan.

FNs generalsekretær António Guterres på mandagens giverkonferanse for Afghanistan. Vis mer

NTB-DPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Denne konferansen har innfridd alle mine forventninger til solidaritet med det afghanske folk, sier Guterres.

FN har beregnet at Afghanistan kan trenge opp til 600 millioner dollar i år for å avverge underernæring og en kollaps i de offentlige tjenestene. Matmangelen er forverret siden Taliban overtok.

Guterres kunne ikke umiddelbart si hvor mye av pengene som går rett til FNs nødhjelpsbudsjett i månedene som kommer, og hvor mye som skal komme senere eller i en annen form.

Her kan du lese flere saker om hvordan Afghanistans økonomi har utviklet seg etter at Taliban tok makten i landet:

Les også Flyktninghjelpen i Afghanistan: – Folk får ikke tak i pengene sine

Les også Afghanistan har 90 milliarder kroner på bok: – Taliban vil kun ha tilgang til opptil 0,2 prosent