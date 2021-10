Setter i gang etterforskning av toppolitikere etter Pandora papers-avsløringer

I Tsjekkia skal politiet etterforske sin egen statsminister, mens den pakistanske statsministeren skal etterforske sin egen finansminister. Nå begynner jakten på skatteflyktningene i maktens korridorer.

Tsjekkisk politi melder at de vil etterforske tsjekkiske statsborgere som er omtalt i Pandora papers-avsløringene. Det gjelder blant annet landets egen statsminister, Andrej Babiš. Vis mer

Søndag kunne Aftenposten/E24 avsløre nye lekkasjer som viser hvordan verdens rikeste og mektigste gjemmer enorme formuer i skatteparadiser.

Arbeidet er gjort mulig i den internasjonale dokumentlekkasjen Pandora papers.

Lekkasjen viser blant annet at 35 statsledere, over 300 politikere og 130 dollarmilliardærer har brukt skatteparadiser for å skjule formuer og virksomhet.

Avsløringene skaper kraftige reaksjoner verden over.

Vil etterforske avsløringene

I flere land varsles det nå at sakene skal etterforskes.

Tsjekkias statsminister Andrej Babiš er en av de som kan få politiet på døren. Han har blant annet kjøpt eiendommer i Frankrike for mange millioner dollar. Transaksjonene har han skjult gjennom skatteparadis.

Tsjekkisk politi melder på Twitter at de vil undersøke saken. De sier de vil «ta grep» etter avsløringene, ikke bare mot statsministeren, men mot «alle tsjekkiske statsborgere som er nevnt i saken».

Det vil ikke være første gang politiet ser ham i kortene. Babiš har også tidligere blitt etterforsket for svindel og anklaget for skatteunndragelse. Det førte til at han i 2017 gikk av som finansminister.

De nye avsløringene kommer attpåtil midt i innspurten av den tsjekkiske valgkampen. Valget avholdes fredag og lørdag.

På Twitter avviser Babiš at han har gjort noe ulovlig. Han sier derimot at avsløringene er et forsøk på å påvirke valget.

I en livesendt valgdebatt påstod statsministeren, til latter fra publikum, at anklagene var konstruert av en internasjonal mafia.

Pakistans statsminister Imran Khan har satt ned en komité som skal etterforske alle de 700 pakistanske statsborgerne som er omtalt i Pandora papers-materialet. Blant dem er flere ministre i hans egen regjering.

Ifølge ICIJ lover myndighetene i Mexico, Spania, Brasil, Sri Lanka, Australia og Panama å gjøre det samme.

EU fjerner skatteparadis fra svarteliste

Både Babiš og Kypros’ president, Nicos Anastasiades, som også er omtalt i lekkasjen, er ledere av EU-land.

Flere medlemmer av Europaparlamentet retter nå kraftig kritikk mot unionens arbeid mot skatteflukt og hemmelighold. Det melder The Guardian.

– Pandora papers-lekkasjene har nok en gang avslørt at kampen mot skatteparadis og postboksselskaper har begrenset fremgang. Dagens metode, med å utveksle hyggelige brev, er ikke god nok. Vi trenger sanksjoner som er avskrekkende.

Det sier Markus Ferber, finanspolitisk talsperson for Det europeiske folkepartiet og medlem av Europaparlamentet.

I 2017 presenterte de 27 finansministrene i EU en svarteliste over land og områder de anså for å være skatteparadis. Denne har blitt kritisert for å ikke være omfattende nok.

Tirsdag vedtok likevel finansministrene å fjerne tre områder, Seychellene, Anguilla og Dominica, fra listen.

Onsdag skal Europaparlamentet samles for å diskutere Pandora papers-avsløringene.

Mener «tomat-skandalen» er konstruert

Lekkasjen avslørte også at kong Abdullah av Jordan har kjøpt eiendommer i USA og Storbritannia gjennom skatteparadis.

I en uttalelse fra slottet avviser kongefamilien anklagene med at de er konstruert for å ødelegge kongens rykte. De mener samtidig det ikke er noe «uvanlig eller upassende» ved kongens anskaffelse av eiendommene. Kjøpene måtte holdes hemmelig av sikkerhetsgrunner, heter det i uttalelsen.

Det jordanske kongehuset avviser at kong Abdullah har gjort noe galt ved å gjemme eiendomsinvesteringer på over 900 millioner kroner i skatteparadis. Vis mer

Landet har begrenset ytringsfrihet, og på sosiale medier har brukere vært delt i sine meninger om avsløringene. Mens mange kritiserer kongen for de enorme og hemmelige investeringene, går flere ut og avviser anklagene som falske.

Pandora ligner på det arabiske ordet for tomat, bandoora. Avsløringene om kong Abdullah blir i sosiale medier derfor omtalt som «tomat-skandalen».

Flere amerikanske stater er skatteparadis

Tirsdag gikk Jen Psaki, pressesekretær i Det hvite hus i USA, ut og understrekte president Joe Bidens innsats for å gjøre det globale finanssystemet mer åpent. Det melder The Washington Post.

– Presidenten har vært tydelig på at han ønsker et mer rettferdig skattesystem, og vil slå ned på folk som ikke betaler deres andel, enten det er individer eller selskap, sier hun.

Samtidig viser lekkasjene at nettopp flere amerikanske delstater er blitt attraktive steder å plassere formuene sine og skjule virksomhet. Stater som Sør-Dakota, Alaska, Delaware, Nevada og New Hampshire konkurrerer om å tilby kunder og selskaper finansielt hemmelighold og lave skatter.

Washington Post har gjort en gjennomgang av de amerikanske statene knyttet til Pandora papers-materialet. Den viser at nesten 30 truster i delstaten Sør-Dakota kan knyttes til personer eller selskaper som er anklaget for svindel, bestikkelser eller menneskerettsbrudd.