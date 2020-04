«Månedens viktigste tall»: 701.000 færre jobber utenfor landbruket i USA

For første gang siden 2010 ble det forrige måned registrert et fall i antall jobber utenfor landbruket i USA. 701.000 arbeidsplasser gikk tapt. På forhånd var det ventet et fall på 100.000 jobber.

3. april 2020

Det viser nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

Tallet omtales ofte som «månedens viktigste» eller «nonfarm payrolls». På grunn av store, spesifikke sesongvariasjoner ekskluderer det landbruket.

Forrige gang tallet viste et tilbakeslag i det amerikanske arbeidsmarkedet var i 2010. Tallene nærmer seg nå det dystre rekordnivået fra finanskrisen i mai 2009, da 800.000 jobber gikk tapt, ifølge CNBC.

Tallene er imidlertid trolig enda høyere i virkeligheten, fordi de ble samlet inn i begynnelsen av mars. Det vil si før coronakrisen traff markedet for alvor. Siden den gang har en rekke restriksjoner blitt innført, og svært mange bedrifter har måttet stenge dørene.

– Jeg tror at april-tallene som kommer om en måned vil vise at mellom 10 og 15 millioner jobber gikk tapt, sier sjeføkonom Mark Zandi i Moody’s til CNBC.

Arbeidsledigheten steg forrige måned til 4,4 prosent, viser tallene fra departementet. På forhånd var det ventet at ledigheten ville stige til 3,7 prosent.

Torsdag kom det nye sjokktall fra arbeidsmarkedet i USA. Antall førstegangssøkere til ledighetstrygd er nå på sitt høyeste noensinne.

Forrige uke var 6,6 millioner amerikanere førstegangssøkere til ledighetstrygd. Det er dobbelt så mange som ventent, og en kraftig økning fra forrige uke, da antallet allerede var rekordhøye 3,28 millioner.

De siste ukene i mars søkte rundt ti millioner amerikanere ledighetstrygd. Samtidig understreker eksperter at det reelle tallet er enda verre, i og med at flere av de som har mistet jobben ikke har rett til ledighetstrygd.

Den forrige toppen var i oktober i 1982, da 695.000 mennesker søkte ledighetstrygd.