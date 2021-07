Kaffeprisen doblet på ett år: – Redd prisen skal øke mer

Kaffebønder opplever ekstrem tørke og frost på samme tid. Nå frykter kaffebrenner at prisen skal fortsette å skyte oppover.

Dyrere råkaffe vil slå ut i dyrere kaffe på matbutikken, ifølge kaffebrenner. Her renskes kaffebønner av en arbeider i São Paulo, Brasil. Vis mer byoutline Amanda Perobelli / Reuters

Publisert: Publisert: I dag 08:10

Prisen på råkaffe har ikke vært så dyr som i dag på syv år. Én kilo kaffe koster nå rundt 36 kroner.

Det er dobbelt så høyt som råkaffe kostet for kun ett år siden. Da kostet den 18 kroner kiloen, nær det laveste nivået på 15 år.

– Det har vært ganske mye økning i prisene de siste 5–7 månedene, og vi er redd for at prisen skal øke mer. Vi håper ikke det, men vi får noen signaler fra markedet om at prisene kan stige ytterligere, sier Ulf Stensland, administrerende direktør i kaffebrenneriet Löfbergs.

Ulf Stensland, administrerende direktør i Löfbergs Vis mer byoutline Löfbergs

Kaffe har blant annet skutt opp i pris på grunn av ekstrem tørke i Brasil, verdens største produsent av kaffe. Ulovlig hugst i Amazonas-skogen og klimaendringer har ført til den verste tørken på 90 år, skriver New York Times. Samtidig rapporterer Reuters om helt uvirkelige hendelser med frost i Brasils kaffebelte denne uken.

– Det er ganske alvorlig for avlingene. Rundt 40 prosent av verdens kaffe kommer fra Brasil, og pandemien herjer også ganske kraftig med landet fortsatt, forteller Stensland.

Les også Milliardskrell for Tesla Norway

Det produseres ikke nok kaffe i verden

Nå skriver også Landbruksdepartementet i USA at årets produksjon av kaffe vil være lavere enn forbruket. Selv om verdens nest største produsent, Vietnam, kommer til å eksportere mer i år, gjør det ikke opp for den ekstremt dårlige avlingen i Brasil, skriver departementet i deres nyeste kafferapport.

– Den store frykten er at vi ikke får nok leveranser til å tilfredsstille etterspørselen. Det vil i verste fall føre til eksorbitant høye priser på kaffe. Det vil være en utvikling som ingen liker, sier Stensland.

Dette er Löfbergs Löfbergs selger det meste av sin kaffe utenfor dagligvarehandelen. Kaffebrenneriet er blant annet markedsledende innenfor hotellbransjen og hos bensinstasjonene.

Kaffebrenneriet kjøper kaffen direkte fra bønder i opprinnelseslandene. Selskapet har innkjøpere reiser og besøker opprinnelseslandene store deler av året for å samle kunnskap om hvordan bøndene driver.

Löfbergs er blant verdens største kjøpere av sertifisert Fairtrade-kaffe Kilde: Löfbergs Vis mer vg-expand-down

Samtidig er det flere andre systemiske faktorer som fører til ekstraordinær høy kaffepris.

– Vi har også opplevd fire til åtte ganger så høyre fraktrater. Det er helt vilt, sier Stensland.

Han peker også på kronekursen. Dollaren er i dag på sitt dyreste opp mot kronen i år, og på et historisk dyrt nivå.

Kaffebønner tørkes ut i stor skala før de fraktes til Norge, brennes, pakkes og selges i butikken i Norge. Vis mer byoutline Paulo Whitaker / Reuters

– All kaffe handles i dollar, sier Stensland.

Når dollaren blir dyrere, vil det isolert sett føre til at kaffe også bli dyrere å importere til Norge.

Klimaendringer kan drive prisen kraftig opp

Löfbergs-direktøren peker på at disse faktorene til sammen gjør det vanskelig å spå kaffeprisen fremover.

– For mange som driver er det helt umulig å spå prisene de neste månedene. Selv garanterer vi priser for kun to måneder av gangen.

De lange trendene i kaffemarkedet gjør det også til et volatilt marked.

– På grunn av global oppvarming må kaffen plukkes høyere og høyere i terrenget. Det gjør at arealet kan bli halvert de neste 25–30 årene, sier kaffebrenneren.

Mye kaffe håndplukkes fortsatt. Nå må den plukkes i høyere og høyere terreng. Vis mer byoutline Amanda Perobelli / Reuters

Da kan kaffekoppen mange nordmenn tar som en selvfølge i dag, stå i fare for å bli noe annet enn hverdagskost.

– Vi ser på det som en selvsagt ting å kjøpe kaffe i dag, men det er ikke helt det samme som å kjøpe en liter melk. Det er stor usikkerhet, og nå begynner også store land som før drakk mye te, som både Kina og India, å drikke mer kaffe. Når så store land drikker mer øker etterspørselen i verden, sier Stensland.

Les også Nesten 20 kroner for en liter med bensin

– Kaffe er altfor billig

Prisen på råkaffe settes på råvarebørsen i New York. Prisen der påvirker videre kaffeprisen i andre markeder, men en økning rammer ikke alle likt.

– Dette er egentlig en skikkelig gladsak, sier Ola Brattås, import- og brennerisjef i kaffekjeden Kaffebrenneriet.

Vis mer byoutline Annemor Larsen, VG

– Kaffe er i utgangspunktet altfor billig. Mange bønder taper nesten penger på å dyrke den fram, så for veldig mange kaffebønder er dette en veldig positiv ting.

Han opplyser om at Kaffebrenneriet selv ikke kjøper kaffe på børsen. I likhet med Löfbergs kjøper de direkte fra bøndene.

– Vi betaler allerede mye mer for vår kaffe enn markedsprisen, så det påvirker ikke oss. Det er mer positivt at folk får øynene opp for hva kaffen egentlig koster. Jeg unner folk en billig kopp kaffe, men man kan tenke at den burde vært dyrere hvis den skulle vært bærekraftig, sier Brattås.

Les også Ving avlyser charterturer til Mallorca og Kreta

Kan bli dyrere kaffe på matbutikken

Råkaffe bearbeides, fraktes og brennes gjerne før den når ut til hyllene i matbutikken. Høyere pris på råkaffe slår likevel ut i høyere kaffepris, ifølge Löfbergs-direktøren Stensland.

– Kaffebrennerier kjøper en ren råvare som selges på børs. Hvis de skal opprettholde en viss inntjening, vil prisen på en pose kaffe øke, sier Stensland.

Han tror likevel ikke prisene blir uspiselige for norske forbrukere med det første.

– Hvis du går på matbutikken i dag, så er prisene høyere nå. Samtidig er det bare noen få kroner, kanskje to, tre eller fire kroner maks på en 250 grams pose med kaffe.

– Det er ikke noe som velter et totalbudsjett, sier Stensland.