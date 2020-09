Amerikaner etter Trumps skatteavsløring: – Han er en blodsuger

NEW YORK (E24) I 2016 betalte musikklæreren Chris Haughes rundt 2.000 dollar i inntektsskatt. Det er 1.250 dollar mer enn det president og mangemillionæren Donald Trump skal ha betalt samme år.

STEMMER PÅ BIDEN: Chris Haughes mener Trump beviser at han tenker kun på seg selv. Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland

Camilla Svennæs Bergland

29. september 2020

– Han er en blodsuger, og tenker bare på seg selv, sier Haughes.

Søndag slapp New York Times nyheten om at president Donald Trump skal ha unnlatt å betale inntektsskatt ti av de siste femten årene.

Avisen hevder å sitte på skattemeldingene til Trump hele 20 år tilbake i tid – dokumenter som Trump har nektet å utlevere.

Skattemeldingene skal vise at samme år som han ble valgt, skal han kun ha betalt 750 dollar i inntektsskatt – noe som tilsvarer rundt 7.000 kroner.

I tillegg skal han ha krevd fradrag på 70.000 dollar i forbindelse med frisørtimer til opptakene av realityprogrammet «The Apprentice», noe som tilsvarer rundt 670.000 kroner.

Det skal også ha vært snakk om 900.000 kroner for utgifter for frisør og sminke for datteren Ivanka Trump.

Hovedårsaken til at Trump ikke har betalt mer i inntektsskatt skal ifølge avisen være at han har rapportert å ha tapt mer penger enn han har tjent.

WALL STREET: Midt i finansdistriktet i New York City Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland

– Bidrar ikke til fellesskapet

– Jeg betaler min skatt med glede, fordi det betyr at jeg vet at myndighetene hjelper til hvis jeg trenger det. Vi har trygghet, veier og jeg vet at skatten jeg betaler går til noe bra, sier Haughes.

I finansdistriktet i verdensmetropolen New York City er det flere E24 snakker med denne mandag formiddagen som ikke ønsker å uttale seg offentlig.

VIL STEMME PÅ BIDEN: Alanna Rios har store lån etter finansstudiene, og synes ikke noe om avsløringene av at Trump ikke skal ha betalt inntektsskatt. Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland

Enkelte forteller at de tidligere har stemt på republikanske presidentkandidater, men denne gangen er de i tvil.

Alanna Rios, derimot, som jobber med finans, er ikke i tvil:

– Vår president har ikke bidratt til fellesskapet, og det er faktisk ganske fornærmende og et slag i ansiktet hvis det viser seg å stemme at han ikke har betalt inntektsskatt, sier hun og legger til:

– Mange amerikanere er i dyp gjeld. Selv har jeg studielån, men vi bidrar i hvert fall til resten av samfunnet. Min stemme kommer til å gå til Biden.

STATUE: George Washington, USAs første president. Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland

E24 møter Rios rett utenfor «The Trump Building» på Wall Street. Det er midt i lunsjpausen for mange som jobber akkurat i dette området av byen.

Forbi haster dresskledde menn og kvinner. Foran nabobygget «Federal Hall National Memorial», står en stor statue av George Washington, USAs første president.

Kontrastene er store, mener Andreas Katsambas og peker bort på statuen av Washington og Trump-bygningen.

INDEPENDENT: Selv om Andreas Katsambas ikke egentlig tilhører noe parti, kommer han til å stemme på Biden. Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland

– Jeg tror det er få som er overrasket over disse avsløringene. Men jeg er likevel glad for at det kommer frem, sier han.

Katsambas ser ikke på seg selv som hverken demokrat eller republikaner, men håper at de som er i tvil om hvem de skal stemme på, velger Biden.

– Trump tenker kun på seg selv, og hva som er best for ham. Dette er nok ett eksempel på det, sier han.

STØTTESPILLER: Pat Garrigan er fornøyd med den jobben som Trump gjør, og vil stemme på ham 3. november. Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland

– Ute av kontroll

Etter nyheten ble kjent gikk Trump raskt ut og kalte avsløringene for «Fake News».

Det mener også Trump-supporter og hedgefond-trader Pat Garrigan.

– Her er det media som er ute av kontroll, sier Pat på spørsmål om hva han tenker om avsløringene.

Pat ønsker ikke utdype noe mer, men trekker frem i samme svar at han mener demokratene ødelegger New York og at han ikke stoler på demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Bare noen få minutter unna den kjente Wall Street-oksen (Charging Bull) møter vi advokat Robert Joseph.

– Jeg er ikke noen stor tilhenger av Trump, men dette er storm i et vannglass, sier han.

– New York Times sier ikke at han ikke har betalt skatt. De sier kun at han har betalt mindre enn andre, og de sier heller ikke at han ikke har fulgt loven, sier Joseph og utdyper med et eksempel om at de aller fleste mennesker ikke betaler mer skatt enn man må.

STORM I VANNGLASS: Advokaten Robert Joseph. Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland

Kontrollorgan

– Hva tenker du om at Trump er den første presidenten som ikke har vist frem selvangivelsen sin?

– Folk er nysgjerrige, og har lyst til å se dem, men jeg kan ikke se noen grunn til at dette er noe som noen har noe med.

Topp-demokrat Bill Pascrell har stått i spissen for Kongressens kamp for å få Donald Trumps skattemeldinger offentliggjort, fordi dette hører inn under de folkevalgtes kontrolloppgaver.

Da nyheten kom søndag skrev Pascrell følgende på Twitter:

– Dette sjokket bekrefter noe av det vi fryktet mest. Donald Trump har brukt hele livet sitt på å misbruke skattesystemet ved å lyve, jukse og stjele på et nivå som nesten ikke er mulig å se for seg.

IKKE ET SJOKK: Erin Scoigletti mener New York Times har avslørt noe alle var klar over allerede. Vis mer byoutline Camilla Svennæs Bergland

Erin Scoigletti studerer økonomi, og er usikker på om nyheten kommer til å ha noe å si for hvordan amerikanerne kommer til å stemme.

– Han betaler mindre i skatt enn det jeg betaler i husleie hver måned. Som president skal man være et eksempel til etterfølgelse. Det er kjempefint at det kommer frem, men jeg tviler på at noe kommer til å skje.

Natt til tirsdag norsk tid kunne VG melde at skatteprofessor Ole Gjems-Onstad hadde lest seg nøye gjennom New York Times dokument om Donald Trump sin selvangivelse.

– Det som er avdekket, er ikke så forferdelig rent skattemessig. Alle i USA driver med skatteplanlegging, mye hardere enn vi er vant til, sa han til VG og la til:

– Du kan ikke kalle Trump en skattesnyter. Men han sikrer seg maksimalt og driver skattetilpasning i et land der fradragsmulighetene er store.

