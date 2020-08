Virgin Galactic viste frem nytt romfartøy: Slik skal romturistene reise

Virgin Galactic skal sende romturister på tur i verdensrommet til en billettpris på rundt to millioner. Nå har Richard Bransons selskap vist frem hvordan det skal se ut på innsiden av romfartøyet SpaceShipTwo.

Virgin Galactics fartøy Space Ship Two kjørte sin første testrunde i mai, og hadde nylig sin andre testtur fra New Mexico. Vis mer Virgin Galactic

Å være romturist er ikke for alle: Du må bla opp 1.000 dollar i depositum om man vil stå på venteliste hos Virgin Galactic.

Billettprisen for å reise til verdensrommet med selskapets Space Ship Two vil trolig ende på 250.000 dollar, og rundt 600 personer har allerede booket reise ut i rommet, ifølge Space.com.

Selskapet med romfartsplanene har nå lagt ut video og bilder av hvordan fartøyets innside blir.

Slik blir kabinen i Space Ship Two. Den skal gi mulighet til å se seg rundt i rommet, men også til å flyte rundt i kabinen i vektløs tilstand. Vis mer Virgin Galactic

Kan sprette rundt vektløse

Bildene viser at kabinen blant annet får demping i vegger og tak, slik at astronautene og romturistene kan sprette rundt i vektløs tilstand uten å skade seg.

Det er også håndtak som de kan gripe tak i for ikke å sprette for mye rundt. Det er tolv store vinduer hvor romturistene kan stirre ut i verdensrommet og nyte synet av jorden. Vektløsheten skal imidlertid bare vare i noen minutter.

– Innsiden av romskipet er på mange måter det viktigste designet for astronautenes opplevelse, sier Virgin Galactics konsernsjef Michael Colglazier.

Kabinen i Space Ship Two byr også på et stort speil, slik at romturistene kan se på seg selv når de svever rundt vektløse.

Har fløyet sin andre testtur

I juni fløy Virgin Galactic sin andre testtur med fartøyet Space Ship Two fra New Mexico, etter å ha kjørt den første testrunden i mai.

Målet var å samle data som skal brukes til å forbedre fartøyet og sikre at alt går som det skal når det etter planen skal ta med seg romturister gjennom atmosfæren om noen år.

– Denne kabinen er designet for å oppfylle drømmene til tusenvis av mennesker om å oppleve en trygg romferd, sa Virgins grunnlegger Richard Branson da han presenterte designet av romskipets kabin denne uken.

Kabinen får en rekke glugger som romturistene kan se ut gjennom. Vis mer Virgin Galactic

Kabinen skal også være utstyrt med et stort speil som skal gi romturistene mulighet til å se seg selv utfolde seg i vektløs tilstand. Vis mer Virgin Galactic