Wall Street faller kraftig

Wall Street åpner ned dagen etter renteøkning.

Onsdag ble en turbulent dag på Wall Street, som endte i fall etter sentralbanksjef Jerome Powell sin tale.

Alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street snudde nedover utover kvelden, og aller tyngst ble det for teknologiindeksen Nasdaq.

I dag, torsdag, fortsetter fallet i det Wall Street åpner. Rundt en halv time ette børsåpning ser det slik ut på de toneangivende indeksene:

Dow Jones er ned 1,03 prosent

Nasdaq er ned 1,71 prosent

S&P 500 er ned 1,45 prosent

Snudde etter tale

I går ble det kjent at den amerikanske sentralbanken (Fed) hever renten med 0,75 prosentpoeng. Wall Street reagerte først positivt på nyheten, men snudde etter Powell sin pressekonferanse.

Uttalelsen fra sentralbanken inneholdt nye formuleringer om at de blant annet ville ta hensyn til effekten av innstrammingene så langt når tempoet for videre hevinger settes.

Powell pekte blant annet på at rentetoppen trolig ville bli høyere enn tidligere antatt, og understreket at man fortsatt har en vei å gå med rentehevingene for å komme på et innstrammende nok nivå til å få inflasjonen tilstrekkelig ned.

Det var på forhånd bredt ventet i markedet at USA sentralbank nok en gang ville sette opp med 0,75 prosentpoeng. Det er fjerde gang på rad at sentralbanken hever renten så mye. Styringsrenten i USA er dermed oppe på intervallet 3,75- 4 prosent.