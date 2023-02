Hennes & Mauritz vil teste ansatte for å finne ut hvem som skal sparkes

Hennes & Mauritz vil teste ansatte for intelligens og personlighet for å finne ut hvem som skal sies opp i forbindelse med en spareplan, ifølge svensk avis.

Kleskjeden H&M bruker personlighetstester for å finne ut hvem de vil sparke. Her er kjedens logo på en butikk i Oslo sentrum. Foto: Ludvig Heiberg Larsen / NTB

I november i fjor varslet den svenske kleskjeden at den vil kvitte seg med 1.500 ansatte i H&M Business Tech for å spare penger. Reduksjonen i ansatte, kombinert med andre tiltak er ventet å spare kleskjeden for 2 milliarder svenske kroner.

Nå er det klart at ansatte skal gjennomgå en rekke tester som skal avgjøre om de får beholde jobben eller ei. Ifølge Svenska Dagbladet vil selskapet sjekke blant annet intelligens og personlighet.

Fagforeningsleder Robin Olofsson, som representerer H&M-ansatte i fagforbundet Unionen, sier at flere har ringt ham og grått etter å ha fått vite at de skal testes.

– Noen skal gjennomgå opptil 30 tester, sier han til avisen.

Tidligere i februar kuttet kleskjeden i arbeidstiden til de ansatte i Sverige i forbindelse med de 1.500 stillingene som skal kuttes globalt. 400 av disse kuttene skal tas i svenske butikker i form av redusert arbeidstid, ifølge Aftonbladet.

Avvikling av virksomheten i Russland, høye frakt- og råvarepriser og et krevende marked, har ført til at selskapet har iverksatt et omfattende spareprogram. Tallene for sommermånedene i fjor, viste en nedgang på fem milliarder fra resultatet året før.

Selskapet har avvikende regnskapsår og la 15. desember frem resultatene for fjerde kvartal 2022, som dekker perioden 1. september til 30. november 2022.

De ferskeste tallene viste en salgsøkning for kleskjeden, tross Russland-exit i løpet av kvartalet.

Aksjekursen til H&M har falt 24 prosent på et år, men er opp rundt 9 prosent fra januar.