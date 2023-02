USAs finansminister: Bedre enn fryktet for verdensøkonomien

Tross de store sjokkene fra pandemi og krigen i Ukraina er tilstanden til verdensøkonomien bedre enn antatt, ifølge USAs finansminister Janet Yellen.

USAs finansminister Janet Yellen er i India i forbindelse med et G20-møte.

NTB-AFP

Uttalelsen torsdag kom før et møte mellom G20-landenes finansministre i Bengaluru i India.

Yellen uttalte også at USA vil trappe opp sanksjonene mot Russland og støtten til Ukraina, og at USA og Kina vil gjenoppta samtalene om økonomispørsmål «ved et passende tidspunkt».