To bankkollapser på to dager: – Det var det ingen som så for seg

Silicon Valley Bank (SVB) og Silvergate har gått over ende de siste dagene. Fredag ble den tredje banken testet av markedene, sier Robert Næss.

Investeringsdirektør i Nordea Robert Næss.

– Det er veldig uvanlig det som skjer. Kriser i banker starter normalt med at økonomien går dårlig også får bankene problemer som følge av det, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.

I dette tilfellet har imidlertid ikke bankene hatt et eneste utlånstap.

Bankene Næss referer til er den kryptofokuserte Silvergate som måtte kaste inn årene onsdag og teknologifokuserte Silicon Valley Bank (SVB) som gikk overrenne i kveld.

Investeringsdirektøren poengterer at de to bankene var banker som vokste fort og som var høyt priset på aksjemarkedet. SVB hadde imidlertid ikke den samme eksponeringen mot kryptomarkedet som Silvergate.

– Folk begynte å bli bekymret og tenkte at de like gjerne kunne ha innskudd i en annen bank, og da forsvinner pengene fort ut. Renten har steget mye de siste ukene, og da tar de tap ettersom de må selge unna obligasjonslån.

Kryptobanken Silvergate måtte selge obligasjoner for én milliard om dagen, ifølge Næss.

Bredt bankfall

I går ble over 500 milliarder kroner barbert bort fra fire storbanker i USA.

JP Morgan tapte nærmere 20 milliarder dollar i markedsverdi torsdag. Fredag steg aksjen 2,52 prosent.

Bank of America tapte rundt 15 milliarder dollar i markedsverdi i går. Aksjen falt 0,88 prosent fredag.

Wells Fargo sin kapitalverdi falt med 8,5 milliarder torsdag. I dag steg aksjen 0,51 prosent.

Citigroup tapte nærmere 3 milliarder dollar i markedsverdi i går. Fredag falt aksjen 0,51 prosent.

Frykten spredte seg videre til Europa fredag, hvor flere store banker falt kraftig. Deutsche Bank falt 7,35 prosent, HSBC endte ned 3,66 prosent, mens Santander falt 4,21 prosent. Her hjemme i Norge falt DNB 2,72 prosent.

Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank, skriver i en oppdatering fredag kveld at kollapsen til SVB er den største konkursen i en amerikansk bank siden 2008. Johansen skriver videre at dette er en spesiell bank, og er ikke overførbart til resten av banksektoren i USA.

Nytt fenomen

Næss peker på at det i dag er banken First Republic, en av de regionale sparebankene i USA, som testes av markedet. Aksjen falt 14,84 prosent fredag.

– Det som er kjedelig er at selv om det ikke er en grunn til å frykte noe, så vil frykten alene skape problemer. Kundene tar da ut pengene og banken må hasteselge obligasjoner med tap og dermed får de problemer, sier han.

– Det er rasjonelt at kundene er redde da Silicon Vally Bank for en stor del har store kunder og da dekker banksikringsfondet bare småsummer, legger Næss til.

– Hvor godt fotfeste kan en slik «fryktspiral» få?

– Illustrert med et eksempel: Hva om du hadde alle Schibsted sine penger i en regional bank. Det kostet null å flytte pengene til en sikker bank. Hvorfor ikke gjøre det? Selv om banken er supersolid så vil den kunne få problemer dersom de andre kundene trekker ut pengene bare fordi de er engstelige, sier Næss.

Investeringsdirektøren føyer til at det underliggende problemet er at bankene i USA typisk plasserer korte innskudd i obligasjoner, som nesten alltid går bra.

– Alle tidligere «bank run», som jeg kjenner til, har startet med at utlånstapene øker, slik at man blir redd for bankens soliditet. Det at kundene blir redde for at alle andre skal trekke ut midlene, og derfor trekker ut egne midler, er derimot et nytt fenomen som startet med Silvergate, sier Robert Næss.

– Overraskende

På noen dager kollapset altså to vesktbanker i USA. Det var det ingen som så for seg, ifølge Næss, som påpeker at det ble handlet aksjer i SVB i går etter at den første varselmeldingen om problemene kom fra selskapets administrerende direktør.

– I dag tidlig kom det analyser fra store investeringsbanker som sa at dette egentlig går greit, så det er overraskende. Det var mange av de store som anbefalte å kjøpe aksjer, sier han.

– Kan kollapsen i disse bankene utvikle seg?

– Jeg forstår at folk tenker sånn med finanskrisen hvor bankene falt i 2007 før det ordnet seg – også falt de igjen i 2008.

Næss er ikke særlig bekymret og bemerker seg at bankene fikk problemer under finanskrisen fordi økonomien gikk dårlig. Her mener han at det er nisjebankene som har hatt en dårlig struktur.

– Men det kan komme mer fokus på risikostyringen i bankene, legger han til.

– Er fallet i banksektoren overdrevet?

– De har hatt en grei oppgang før, og det er kanskje overdrevet, men det er ikke sånn at bankaksjer er billige, sier han.