Markedet venter trippel renteheving etter «lekkasje»

Forventningene har økt i markedet og blant økonomer til at den amerikanske sentralbanken vil øke renten med 0,75 prosentpoeng onsdag.

Jerome Powell, sjef i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

«Fed vil sannsynligvis vurdere en 0,75 prosentpoeng renteheving denne uken», er tittelen på en artikkel i Wall Street Journal som eksperter mener har bidratt til store omveltninger i markedet.

Nå priser markedsaktørene inn over 90 prosent sannsynlighet for at Federal Reserve (Fed) vil heve renten med 75 basispunkter, eller 0,75 prosentpoeng, onsdag.

Flere økonomer peker på artikkelen som kilde til markedsbevegelsene.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets kaller artikkelen en «lekkasje».

– Renteforventningene steg dramatisk på den meldingen. Vi tror det mest sannsynlig blir en heving på 0,75 prosentpoeng onsdag, sier Andreassen.

Harald Magnus Andreassen

Storbanken JP Morgans sjeføkonom Michael Feroli har også jekket opp forventningene og ser nå for seg en trippel renteheving.

Historisk har normalen vært at sentralbanken endrer renten med 0,25 prosentpoeng om gangen når den bestemmer seg for å røre renten, slik at en eventuell heving på 0,75 prosentpoeng kan kalles en trippel renteheving.

– Kjent for å bruke disse kanalene

Nordea Markets skriver i et notat tirsdag at det også har endret sin oppfatning og at det tror Fed vil heve renten 0,75 prosentpoeng denne uken.

Meglerhuset mener det virker høyst sannsynlig at Fed planlegger å ta et slikt grep, etter artikkelen som drev gårsdagens markante oppgang i amerikanske renter.

– Fed har vært kjent for å bruke disse kanalene til å kommunisere med markeder i stille perioder før møter. Det er derfor høyst sannsynlig at journalistens potensielle kilder har gitt ham et hint om utfallet av morgendagens Fed-avgjørelse, skriver Nordea Markets.

Før stilleperioden startet 4. juni, hadde Fed-topper signalisert en heving av renten på 0,5 prosentpoeng, altså en dobbel renteheving denne uken.

Usikker på markedsreaksjon

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank holder på sin side en knapp på at Fed øker renten med 0,5 prosentpoeng, altså mindre enn markedet priser inn nå.

Jullum er usikker på hva markedsreaksjonen blir etter rentebeslutningen onsdag.

– Hvis Fed øker renten med 0,5 prosentpoeng skulle man tro at markedet ville ha reagert positivt. Problemet nå er at markedet kan komme til å tenke at Fed strammer inn for lite, sier Jullum.

Jullum peker på at forventningene har økt til en trippel renteheving også ved neste møte, i juli.

– Det har vært en betydelig reprising i markedet, etter forrige ukes inflasjonstall.

Bak det hele ligger en uvanlig høy inflasjon i USA. Markedet ble overrasket fredag da nye tall viste at prisveksten var på 8,6 prosent i mai, målt mot samme måned i fjor.

Historisk

Forrige gang Fed økte renten med 0,75 prosentpoeng på et møte var i 1994, skriver Financial Times.

Hvis Fed i stedet velger å øke renten 0,5 prosentpoeng, vil det være første gang siden samme årstall – 1994 – at den amerikanske sentralbanken kjører dobbel renteheving to møter på rad.

I mai satte Fed opp renten med 0,5 prosentpoeng, for første gang siden år 2000, til intervallet 0,75–1,0 prosent.

Fasiten for juni kommer onsdag klokken 20.

