Venter økonomisk nedtur: – Kan komme skjeletter ut av skapet

Den økonomiske nedturen kommer innen 12 til 24 måneder og gjeldstaket kan bli den utløsende faktoren, tror økonom.

Olav Chen fra Storebrand, leder for allokering og globale renter.

– Med litt økonomisk historie på pensum ser du at arbeidsledigheten aldri holder seg på disse nivåene, og at det vil komme en resesjon, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Den amerikanske arbeidsledigheten er rekordlav. I starten av mai kom ledigheten inn på 3,4 prosent. Det er den laveste ledigheten på 54 år, ifølge amerikanske myndigheter.

– Det betyr at økonomien har nådd taket, og at du i praksis er ved den laveste ledighet du kan få. Den eneste muligheten for å vokse mer er en pris- og lønnsspiral med høyere renter, sier han.

Et stramt arbeidsmarked, med stigende lønninger og få ledige stillinger, kan potensielt føre til at sentralbanken setter rentene ytterligere opp for å få ned aktiviteten.

Gjeldstaket kan bli utløsende

Det vil ende med resesjon resesjonDersom BNP faller to kvartal på rad er et lands økonomi teknisk sett i resesjon. BNP, eller brutto nasjonalprodukt, er en vanlig indikator for økonomisk aktivitet, og måler summen av alle varer som produseres i et land i løpet av et år. innen 12–24 måneder, tror økonomen.

– Man kommer ikke til å slutte å snakke om resesjon før vi har fått en resesjon, spesielt i USA.

Nå venter han bare på at det skal komme en katalysator som sender økonomien inn i en periode med negativ vekst over tid.

– En overraskende hendelse som får selvforsterkende effekt på økonomien. I eiendomsbransjen er det mange som teller på knappene sine og håper rentene skal gå ned. Der kan det komme skjeletter ut av skapet, sier økonomen.

Han trekker også frem diskusjoner om gjeldstaket som en mulig katalysator og tror diskusjonene kan føre til store svingninger på kort sikt.

Gjeldstaket, som er grensen for hvor mye staten kan låne, ble nådd i januar, og står nå på 31.400 milliarder dollar.

Yellen sier at det er uakseptabelt for Kongressen å true med en økonomisk katastrofe, og at det ikke finnes andre alternativer enn å heve gjeldstaket.

USA styres med budsjettunderskudd, og må derfor låne penger for å dekke statlige utgifter, inkludert renter og avdrag på eksisterende lån. Kilde: E24.no Vis mer

– Vil svinge kraftig

Finansminister Janet Yellen i USA har sagt at USA kan ende med å misligholde gjelden sin så tidlig som 1. juni, og at det kan innebære en påfølgende økonomisk «katastrofe».

Gjeldstaket, som er grensen for hvor mye staten kan låne, ble nådd i januar, og står nå på rundt 31.400 milliarder dollar.

Dermed satt Yellen i gang «spesialtiltak» for å redusere landets offentlige utgifter.

– Hvis det ikke løftes snart så vil markedet posisjonere seg, og dersom det ikke kommer signaler om løsning tror vi det vil svinge kraftig, sier Chen.

Chen sier at en del spekulerer i om republikanerne ønsker seg en økonomisk krise.

– Problemet er narrativet som oppstår etterpå – om hvem som har skylden for at arbeidsledigheten øker.

– Hvis republikanerne får skylden er det ikke sikkert at de vinner valget som kommer. Og motsatt dersom det er økonomiske nedgangstider med økt arbeidsledighet vil neppe demokratene vinne valget igjen.

Børsoppgang etter diskusjoner

De siste dagene har det kommet inn meldinger om at demokratene og republikanerne snakker sammen i et forsøk på å finne en løsning på konflikten rundt gjeldstaket.

– Markedsutviklingen de siste dagene siden 17. mai bærer preg av litt bedre risikosentiment risikosentimentEt begrep som brukes for å beskrive hvordan investorer oppfører seg og føler., noe som til dels skyldes at sjansene for at USA stanger igjennom gjeldstaket og misligholder gjelden sin, virker noe mindre nå, skriver DNB Markets i en oppdatering, ifølge Infront TDN Direkt.