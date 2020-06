Fed holder renten nær null til 2022

USAs sentralbank legger frem sine spådommer for den amerikanske økonomien for første gang på et halvt år.

Vis mer ERIC BARADAT / AFP

Publisert: Oppdatert: 10. juni 2020 21:38 , Publisert: 10. juni 2020 20:11

Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve, Fed) holder renten uendret i intervallet 0 til 0,25 prosent. Det opplyser sentralbanken onsdag kveld.

Sentralbankkomiteen venter å holde rentenivået uendret frem til de er sikre på at økonomien har kommet seg over coronapandemiens effekter på økonomien, skriver de i uttalelsen.

Renten vil holdes nær null ut 2022, og sentralbanken venter negativ vekst i 2020 og venter et comeback i økonomien for 2021 og 2022.

Videre skriver Fed i sin rapport at de ser for seg at den amerikanske økonomien krymper med 6,5 prosent i 2020. Samtidig ser sentralbanken for seg vekst på fem prosent året etter, og 3,5 prosent i 2022.

– Utgjør også betydelig risiko på mellomlang sikt

I rapporten står det videre at coronaviruset har påvirket både mennesker og økonomier i USA og rundt om i verden, og at tiltakene for å beskytte folkehelsen har ført til en nedgang i den økonomiske aktiviteten og et byks i arbeidsledigheten.

– Svakere etterspørsel og markant lavere oljepris holder konsumprisindeksen nede. De økonomiske forholdene har blitt bedre, som delvis reflekterer de politiske tiltakene for å støtte økonomien og kredittstrømmen til amerikanske husholdninger og bedrifter, skriver komiteen.

de legger også til at den pågående krisen vil veie tung på den økonomiske aktiviteten, sysselsettingen og inflasjonen på kort sikt.

– Det utgjør også betydelig risiko for de økonomiske utsiktene på mellomlang sikt.

Blandet etter uttalelser

Etter en blandet start snudde Wall Street til pluss etter Feds uttalelser. I ettertid har det positive sentimentet dempet seg noe, og stemningen er igjen blandet.

Slik ser det ut etter rentebeslutningen:

Dow Jones stiger 0,22 prosent

Nasdaq Composite stiger 1,06 prosent

S&P 500 opp 0,36 prosent

I tillegg venter Fed en arbeidsledighet på 9,3 prosent ved utgangen av året.

Ventet ingen endringer

Det var på forhånd ventet at sentralbanken ville holde renten uendret.

– Den amerikanske sentralbanken har allerede kuttet renten ned til null, og negative renter er lite trolig. Det ventes dermed ikke noen renteendringer, eller justeringer på QE-programmet, skrev Valuta- og rentestrateg Joachim Bernardsen i Nordea Markets i morgenrapporten.

Investorenes fokus var i stedet rettet mot fremtidige veiledningsverktøy som å kontrollere kurven på avkastning, og delvis på de økonomiske anslagene for fremtiden, skrev Morten Lund i Nordea Markets i sin rapport tidligere i juni.