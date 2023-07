Øygruppen vurderer å bli norsk igjen etter 551 år

Orknøyene skal vurdere andre styresett. Ett av forslagene på bordet er at øyene igjen blir en del av Norge. – Urealistisk, mener ekspert.

Kan Orknøyene komme tilbake til Norge etter snart 600 år?

De lokale myndighetene på Orknøyene, som er en del av Storbritannia, skal vurdere alternative styringsformer.

Det ble klart etter en avstemming i det lokale regionsrådet tirsdag, skriver The Guardian.

Blant forslagene rådet til øyene skal utrede er å bli en del av Norge igjen som et selvstyrt territorium.

– Et nærere forhold til Norge er ett av alternativene vi ser på, bekreftet lederen av øyrådet James Stockan til NRK søndag.

Ifølge et intervju Stockan gjorde med BBC samme dag kommer ofte folk på gaten opp til ham og spør når øyene skal tilbake til Norge.

Men om det vil skje er heller lite trolig.

– Svært urealistisk

– Det norske sporet er svært urealistisk både ut fra statsrettslige og diplomatiske hensyn.

Det sier ekspert på Storbritannia og førstelektor ved Universitetet i Oslo, Øivind Bratberg, til E24.

Selv om lokaladministrasjonen har en «historisk klangbunn» for argumentet sitt, mener Bratberg at de ikke er i posisjon til å «drive utpressing overfor London».

Talspersonen til den britiske statsministeren Rishi Sunak sier at det uaktuelt å dele opp kongedømmet.

Gitt bort i 1472

Så hva er egentlig Orknøyene?

Norge mistet øygruppen for over 550 år siden, nærmere bestemt 1472, da den ble gitt bort før bryllupet mellom Margaret av Danmark og den fremtidige kongen av Skottland, James III.

Orknøyene måler godt på flere områder.

De har lav arbeidsledighet og relativ høy inntekt, sammenlignet med det skotske gjennomsnittet, ifølge en rapport fra universitetet i Strathclyde, som har undersøkt øygruppens økonomi.

Energi, mat og drikke, turisme og den maritime sektoren er særlig viktig for Orknøyenes økonomi. Det er også stort potensial for grønne økonomiske muligheter, viser funnene i rapporten.

Oljeindustrien er fortsatt viktig, selv om den har blitt betraktelig redusert i senere år. Siden 1970 har mye av britisk nordsjøolje blitt behandlet på øyene.

Liten størrelse og befolkning skaper gode muligheter for å spesialisere seg på områder. Samtidig kan dette øke riskioen for ikke å stå godt imot økonomiske sjokk, slår rapporten fast.

Orknøyenes flagg kombinerer både norske og skotske farger. Det hvite i det norske flagget er her byttet ut med gult. Dette er for å symbolisere at øyene en gang var en del av Norge.

Les også Vikingvinden blåser grønt i det skotske havgapet

Ledende på tidevann

Vindkraft på land har lenge vært viktig, og mer satsing på offshore vind er under utvikling. Videre brukes tidevannet til å generere energi. 13 av de 19 tidevannsinstallasjonene i Storbritannia er å finne på Orknøyene.

I 2003 flyttet European Marine Energy Centre (EMEC) inn på øyene. Senteret er ansett som et svært godt teststed for utvikling i teknologi for maritim energi.

EMEC var, i 2017, de første som klarte å produsere hydrogengass fra elektrisitet generert av tidevannet. Gassen er karbonnøytral.

Allerede er dette brukt som drivstoff for fergene på øyene. Potensialet for å bli en viktig aktør for forskning på tidevann og energimuligheter er stort, sier rapporten fra universitet i Strathclyde.

En tidevannsturbin kontrollert av EMEC utenfor Orknøyene sin kyst, her fra 2021.

Produktivt område

Som andre øyområder har også Orknøyene en tradisjonell avhengighet av fiskeri og landbruk. Sektorene støtter omkring 90 lokale bedrifter, som er rundt 5 prosent av økonomien.

Turisme er økende, og i 2019 var det rundt 190 000 besøkende. Dette er ikke medregnet cruisepassasjerer.

Ost og whisky er noen av de viktigste varene innenfor mat og drikke, men her er det annet også. Øyene sin egen hjemmeside trekker frem sau fra området North Ronaldsay som en delikatesse. Disse sauene har en unik diett, nemlig sjøgress.

Med i overkant av 22.000 innbyggere rangerer Orknøyene som et av de mest produktive områdene i Skottland.

Flesteparten av øyenes forretninger er såkalte mikroforretninger, og av de rundt 1500 forretningene på øyene har omkring 90 prosent mindre enn 10 ansatte.

Bare 10 private selskaper har flere enn 50 ansatte, og ingen har over 250.

8 prosent av alle vindmøller i Skottland finnes på de tynt befolkede Orknøyene.

Forskjell mellom menn og kvinner

Utfordringer finnes også.

Øyene er avsides, som påvirker fergepriser og muligheten for å utvikle større forretninger. Unge mennesker flytter ofte til fastlandet, og befolkningen er aldrende.

Befolkningen er faktisk så aldrende at snittalderen i 2017 (47 år) var 5 år over det skotske gjennomsnittet.

Innen 2043 er det estimert at antallet arbeidende vil være ned med 8 prosent, samtidig som de over pensjonsalder vil være opp med 28 prosent.

Dette gjenspeiler en lik utfordring på det skotske fastlandet, bare i høyere fart. Likevel vil folk, i snitt, leve lenger liv på øyene. Jenter på Orknøyene lever i snitt 3 år lengre enn de på fastlandet, og har de sunneste livene.

Et annet område hvor øyene skiller seg ut er forskjellen på lønninger mellom kjønn. Der menn tjener 9 prosent mer enn det skotske snittet tjener kvinner 17 prosent mindre.

En årsak til dette kan være den store andelen menn som jobber i godt betalte offshore yrker, mens kvinner på øyene i stor grad jobber i offentlig helsevesen og i mindre forretninger.

Les også Storbritannias statsminister støtter renteøkningen: – Inflasjon er fienden

Kronprinsparet besøkte øyene i 2017.

Orknøyene var sist i 2017 i nyhetene med ønsker om mer autonomt styre fra den britiske regjeringen.

Diskusjonen rundt Orknøyene har kommet samtidig som andre byer og områder av Storbritannia har sikret seg større selvstyre, slik som Manchester og Cornwall.