Pundet slår tilbake etter regjeringskaos

Den britiske valutaen styrker seg etter statsminister Liz Truss’ u-sving og den nye finansministerens forsikringer om at «ingenting er utelukket» i den omstridte budsjettpakken.

Statsminister Liz Truss byttet ut finansministeren og beholder en økning i selskapsskatten som hun tidligere ville skrote.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Pundet styrker seg med 0,6 prosent mot dollaren i tidlig handel i Asia på forventninger om at enda flere av statsministerens skattekutt kan bli reversert, ifølge Bloomberg.

I Europa åpner markedene mandag morgen, den første handelsdagen etter at sentralbanken Bank of England har avsluttet nødhjelpen til markedene.

Pund-styrkingen kommer etter at statsminister Liz Truss droppet et skattekutt i det omstridte «minibudsjettet» og sparket finansminister Kwasi Kwarteng, som kun fikk 38 dager i jobben.

Markedsuro etter regjeringskaos

Den nye finansministeren, Jeremy Hunt, sa i et BBC-intervju i helgen at «ingenting er utelukket» når det gjelder potensielt å skrote enda flere av de planlagte budsjettiltakene.

Det indikerer at regjeringen går tilbake til en mer ansvarlig budsjettpolitikk, påpeker valutastrateg Peter Kinsella.

Regjeringens grep burde være nok til å stabilisere pundet før det skal kunngjøres enda en budsjettplan mot slutten av måneden, sier han til Blomberg.

Les også Liz Truss tar selvkritikk: Dropper omstridt skattekutt

Det har vært en turbulent periode i det britiske markedet og en krevende start for Truss-regjeringen. I det såkalte «minibudsjettet» som ble lagt frem 23. september, var store skattelettelser og omfattende energistøtte til befolkningen viktige elementer.

Men markedene fryktet kraftig økte låneopptak, og var i tvil om inndekningen i budsjettet og bærekraften i britisk finanspolitikk i årene fremover.

Dermed ble rentene på britiske statsobligasjoner sendt rett til værs, mens pundet svekket seg kraftig. Markedsuroen medførte også at pensjonsfond fikk problemer og Bank of England, som egentlig var i ferd med å avslutte krisetiltak, ble tvunget til å støttekjøpe rentepapirer i markedet.

– Bensin på bålet

– Problemet i England som i mange vestlige land, er at prisveksten er altfor høy. Og måten sentralbanken ønsker å løse det på er å få ned den økonomiske veksten, så det blir bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier rentestrateg Lars Mouland fredag.

De siste tallene viste at prisveksten var på næmere ti prosent i august.

– Men det er klart at når regjeringen sier at vårt eneste mål er å få veksten opp, blir det som om regjeringen står og heller bensin på bålet, mens sentralbanken står og skal slukke det. Da blir markedets reaksjon at det betyr at renten må settes enda mer opp, sa han.