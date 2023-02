Elon Musk vil lede Twitter ut året

Elon Musk forteller onsdag at han vil stabilisere organisasjonen før han lar noen andre ta over som administrerende direktør.

Elon Musk hos World Government Summit i Dubai

Helt siden Elon Musk tok over Twitter i oktober har han sagt at han planlegger å gå av etter hvert. Han har likevel aldri sagt nøyaktig når han planlegger dette.

Etter at Musk hadde en avstemning på Twitter i desember 2022, hvor 60 % stemte for at han skulle gå av, sa han at det handler om å finne «noen dumme nok til å ta jobben».

Må være stabilt og ha god økonomi

Elon Musk fortalte under World Government Summit i Dubai at han skal bruke resten av 2023 på å gjøre Twitter stabilt og sørge for at det er en god økonomi i firmaet, ifølge Bloomberg. Han ønsker også få lagt et godt veikart for firmaet som er klart utformet før noen andre kan ta over.

Han forventer at Twitter vil være stabilt ved slutten av året, forteller han under toppmøtet.

En distraksjon

Flere av Twitter-følgerne til Musk ville at han skulle gå av hos Twitter, delvis fordi de mente at han ble distrahert fra Tesla, skriver Bloomberg.

Musk har en historie med å ikke nå sine egne frister og leveringstider for nye produkter. Eksempelvis Cybertruck-bilen eller ulike programvarefunksjoner som for eksempel autonom kjøring. Han mener derimot at Tesla krever mindre arbeid nå, sammenlignet med perioden 2017 til 2019 sier han, ifølge Bloomberg.