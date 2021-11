Musk håper på rakett i bane rundt jorda i 2022

SpaceX-grunnleggeren Elon Musk sier selskapet planlegger å sende en rakett i bane rundt planeten vår i januar.

SpaceX-sjefen Elon Musk under et foredrag i Washington. Vis mer

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det er mye risiko forbundet med denne første oppskytingen. Så jeg skal ikke si at det trolig kommer til å lykkes, men jeg tror vi kommer til å gjøre framskritt, sa Musk under et foredrag for National Academies Space Studies Board onsdag.

SpaceX står bak romskipet Starship, som allerede har gjennomført flere såkalt suborbitale flyginger. Nasa har gitt SpaceX oppdraget med å gjennomføre den neste bemannede flygingen til månen.

Les flere saker om SpaceX og de amerikanske milliardærenes romkappløp her.