I flere tiår har rike russere pøst pengene sine inn i USA. Ingen aner hvor mye det er snakk om, eller hvor alt befinner seg. – En veldig reell trussel mot nasjonal sikkerhet, sier forfatter Casey Michel.

Den amerikanske storvasken

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

MIAMI (E24): – Dette er det mest eksklusive du finner på markedet nå.

Eiendomsmegler Mariana Shulga strener foran oss med en Dior-veske til over 30.000 kroner over armen. Vi er på vei oppover i skyskraperen Turnberry for å få se én av de «små» leilighetene på 280 kvadratmeter, med en prislapp på rundt 50 millioner kroner.

For litt over seksdoblet beløp får du en penthouseleilighet over tre etasjer med eget svømmebasseng på terrassen. Men det er ikke mangel på kjøpere, skal vi tro Shulga.

– Det er stor etterspørsel etter penthouseleiligheter, sier hun, mens vi fortsetter omvisningen i noen av de 55 etasjene.

«SKY CLUB»: I 30. etasje i Turnberry finnes ett lengdebasseng på hver side av bygningen, ett i morgensol og ett i kveldssol. Fasilitetene over tre etasjer kostet angivelig rundt 900 millioner kroner å bygge. Vis mer

Gjennom byggets «sky club» og solnedgangssalong, hvor den ene veggen er dekket av vinflasker. I 42. etasje er det en overbygget gangsti med kunstgress. Her kan beboerne lufte hunden hvis det regner.

– Og en av de store fordelene er at det er tre forskjellige heiser her, sier Shulga.

– Da slipper man å vente noe særlig i kø.

Russisk elite

Turnberry ligger på stranden i hjertet av Sunny Isles Beach, en liten by rett nord for Miami.

Den luksuriøse boligblokken sto ferdig for ett år siden, et halvår etter at Ritz Carltons leiligheter borti gaten var innflyttingsklare. Det samme var Armani-skyskraperen, også den på litt over 50 etasjer.

I Armanis rike fremstår rom og møbler enda mer gjennomført, med skinnende linstoff på veggene, millionsofaer i foajeen og eget sigarrom med kobberfargede skinnstoler.

UNDER OPPUSSING: Luksusmegler Mariana Shulga sammen med eieren av en av toppleilighetene i Armani-blokken i Sunny Isles. Til høyre er Alexander Sergov, som også er eiendomsmegler i området. 1 av 3 Jason Henry / E24

Penthouseleilighetene er imidlertid mindre, og én av dem er til salgs for rundt 150 millioner kroner. Den nåværende eieren selger fordi han ikke bor fast i byen, forteller han.

Da markedet ble for hett, ble det for dumt å beholde den.

De nyeste luksustårnene i Sunny Isles ble påbegynt for åtte år siden. De har tiltrukket seg investeringer fra velstående innbyggere over hele verden. Men Sunny Isles er kanskje best kjent for å huse rike russere.

Over tusen russiskfødte innbyggere er registrert på en landstripe på bare 2,4 kilometer.

Det har gitt tilnavnet «Lille-Moskva» i lokale og nasjonale medier, og de siste ukene har området fått ny aktualitet som følge av invasjonen av Ukraina.

I 2016 avdekket Miami Herald at russere hadde kjøpt flere dusin luksusleiligheter i Sunny Isles, flere av dem i skyskrapere som bærer Donald Trumps navn. Navnet er bare utleid, men den tidligere presidenten får en andel av salgssummen.

Miami Herald fant også at 60 prosent av leilighetene i Trump Towers var eid av såkalte skallselskaper, som ofte blir brukt for å skjule eierskap.

13 av kjøperne var underlagt statlige sanksjoner.

POPULÆRE: Leilighetene i «Trump-skyskraperne» i Sunny Isles har hatt mange russiske kjøpere. Vis mer

To av dem, Anatoly Golubchik og Michael Sall, var dømt for å ha deltatt i et massivt hvitvaskingssyndikat, som opererte under beskyttelse av den russiske mafiaen, ifølge FBI.

Året etter publiserte nyhetsbyrået Reuters en avsløring som viste at russisk elite hadde brukt over 880 millioner kroner på leiligheter i syv ulike Trump-merkede skyskrapere, seks i Sunny Isles og én i Hollywood, litt lenger nord.

Blant kjøperne var russiske forretningsmenn med politiske nettverk.

– Russere elsker Trump, sier eiendomsmegler Natalia Raphael og trekker litt på skuldrene, som for å vise at hun ikke helt forstår hvorfor.

LANG ERFARING: Natalia Raphael har jobbet som eiendomsmegler i Miami-området i mange år, og har mange russiske klienter. Mange trekkes mot Sunny Isles, men hun mener likevel ikke det blir riktig å kalle området for «Lille-Moskva». Vis mer

Raphael er opprinnelig fra Russland, men har jobbet som megler i Sør-Florida i en årrekke. Hun sier Sunny Isles virker «som en magnet» på russere fordi det allerede er et russisk samfunn der med russiske restauranter og butikker.

– Men det er andre steder også. Mine kunder har kjøpt eiendom over hele Miami, sier hun.

– Det er lett å føle seg hjemme her fordi «alle» er fra et annet sted.

«Perfekte verktøy»

Russere har historisk sett har parkert en ekstremt høy andel av verdiene sine i utlandet.

En studie fra 2017 viste at rike russere hadde like mye formue i utlandet som den samlede formuen til befolkningen i hele Russland.

I dag mener eksperter at Russlands elite – inkludert president Vladimir Putin – trolig har verdier for over 9.000 milliarder kroner i offshore-kontoer, ifølge Miami Herald.

– Vesten har brukt flere tiår på å tilby oligarker de perfekte verktøyene for å plassere penger så trygt og sikkert som de vil, sier gravejournalist Casey Michel, som har skrevet boken «Amerikansk kleptokrati: Hvordan USA opprettet historiens største hvitvaskingsordning».

I boken, som nylig ble anbefalt i Financial Times, argumenterer Michel for at Vesten har lagt opp for anonyme eiendomskjøp og investeringer via skallselskap for å stimulere tilstrømningen av så mye oligarkiske penger som mulig.

Systemet opprettholdes av et nettverk av portvakter som advokater og regnskapsførere, ifølge forfatteren.

– De har skapt disse lagene av hemmelighold så ingen kan spore eiendelene tilbake til oligarkiet, selv om de fortsatt kontrollerer dem, sier han.

EGEN SKYSKRAPER: I Sunny Isles har Porsche en boligblokk med bil-heiser, så beboerne kan parkere luksusbilene sine rett utenfor leiligheten. Vis mer

Investeringene begrenser seg ikke bare til de store byene. Hvor store russiske verdier som skjuler seg i USA, er det ingen som vet.

– Vi aner ikke hvor alle oligarkene har lagt alle pengene sine, fordi så mye av landet fortsatt er anonymt og vidåpent, sier Michel.

Biden-administrasjonen har opphøyd korrupsjon til en sentral nasjonal sikkerhetstrussel. Før jul begynte de å ta grep for å slå ned på den omfattende hvitvaskingen, men disse har ennå ikke fått effekt.

Det kan gjøre det vanskelig å opprettholde sanksjonene mot den russiske eliten, ifølge politikkdirektør Lakshmi Kumar i tenketanken Global Financial Integrity.

– Det er som å gå inn i et mørkt rom med bind for øynene og lete etter et riskorn, sier Kumar.

Hun er medforfatter av en rapport som viste at over 20 milliarder dollar er hvitvasket gjennom amerikansk eiendom de siste fem årene.

– Det er en dypt problematisk situasjon hvis den beste måten for sanksjonerte å skjule penger på, er å bruke USA, sier hun.

Skeptisk til etterforskning

Aleksey Shtivelman lener seg mot panoramavinduet i 42. etasje i Miami sentrum og peker ut på en av havnene.

– Ser du den store yachten der? spør han.

Akkurat der lå den 115 meter lange yachten Luna, tilhørende Chelsea-eier Roman Abramovich, for flere år siden, forteller han. I 2014 solgte den russiske oligarken yachten videre til vennen Farkhad Akhmedov.

– Det er på den måten de omgår sanksjoner.

ADVOKAT: Aleksey Shtivelman hjelper klienter som uforvarende kan ha blitt trukket inn i hvitvasking. Vis mer

Shtivelman er advokat i firmaet Shutts og jobber med internasjonale disputter for klienter verden over. Han har velsittende dress og lyseblått slips og skrur smil og latter av og på som en lampe.

For tiden er han involvert i en sak omhandlende to ukrainske oligarker, som har underslått enorme beløp fra den ukrainske banken PrivatBank, ifølge amerikanske myndigheter. Midlene ble investert i eiendom og selskaper over store deler av USA gjennom en kompleks selskapsstruktur satt opp av to medarbeidere i Miami.

– De holdt til i toppetasjen i denne bygningen, sier Shtivelman.

Hans ukrainske klient hadde store beløp i banken, og Shtivelman prøver å gjenvinne noe av tapet. I den forbindelse har han sett hvordan amerikanske myndigheter detaljert har gått inn i transaksjonene, og han tviler ikke på at de er kapable til å etterforske tilfeldige rike russere for hvitvasking.

– Likevel tror jeg det er å gå et skritt for langt, sier han.

Én av årsakene er at det er krevende å etterforske så mange mennesker. En annen at han er usikker på om det stemmer overens med «det amerikanske konseptet om eiendomsrett».

– Hvis ikke vi respekterer det, kommer det til å motvirke investeringer i USA, og det tror jeg vi er bevisste på, sier Shtivelman.

– Spesielt her i Sør-Florida, hvor det er mye utenlandske investeringer.

Fra advokatkontoret i Miami sentrum kan vi se helt bort til Sunny Isles. Her ligger en russisk delikatessebutikk rett over gaten for ett av Trump-tårnene. Utenfor står Porscher, Lamborghinier og Bentleyer. I ferskvaredisken er et stort utvalg kaviar til opptil 16.000 kroner kiloen.

Utenfor delikatessebutikken svarer et par stykker avvisende når E24 stiller spørsmål om krigen; én skylder på at han bare snakker russisk. Resten av dem vi møter, fordømmer alle Russlands brutale invasjon av nabolandet.

– Jeg vet hvor vanskelig det er, sier Ava Brody og blir blank i øynene.

– Jeg er fra Ungarn og var i landet da russerne gikk til angrep i 1956.

OPPRØRT: Krigen i Ukraina minner Ava Brody om da sovjetiske styrker knuste den ungarske revolusjonen i Budapest i 1956. Vis mer

Marina Lastovka er selv halvt russisk, halvt ukrainsk og har familie i begge land.

– Jeg er lei meg på vei meg på vegne av begge sider, sier Lastovka, som har bodd i USA de siste ti årene.

– Jeg er født i 1984 i Sovjetunionen, hverken i Ukraina eller Russland. Jeg elsker Russland og jeg elsker Ukraina. Dette handler ikke om nasjoner, sier hun.

Frykter slagsmål

Som Lastovka illustrerer, huser Sør-Florida også en stor ukrainsk befolkning. Så mens russere slåss mot ukrainere i Europa, fryktes det at russiske og ukrainske barn skal ryke i tottene på hverandre i skolegårdene i Sunny Isles.

Derfor har skolene tatt initiativer for å hindre krangling, skriver Miami Herald.

En gruppe unge collegestudenter forteller E24 at de unngår å diskutere krigen på skolen, selv om de er engasjerte og redde for at noe lignende kan skje i USA.

– Det er et sensitivt tema. Vi vet ikke hvem som har familie hvor, og vi vil ikke gjøre noen opprørt, sier Alyson, som ikke ønsker etternavnet sitt på trykk.

REDDE: F.v.: Izzy, Brooke, Julia, Gracia og Alyson ser dramatiske videoer av bombeangrep på TikTok, men tør ikke å snakke om krigen på skolen av frykt for at noen skal bli opprørt. Vis mer

Engasjementet for krigen speiles i demonstrasjoner og arrangementer til inntekt for Ukraina, og lokale myndigheter har tatt initiativ til innsamling av nødhjelp.

Russiske Natasha Chipiga haster inn i en bibliotekbygning med poser fylt med tepper og esker med frokostblanding, pasta og te. Alt skal sendes til Ukraina.

– Jeg klarer ikke å se på det som skjer, sier Chipiga, som er på vei for å hente sønnen på skolen.

– Jeg håper Nato vil stenge luftrommet over Ukraina og at verden vil slutte å være så redde for Vladimir Putin. Så mange i familien min er blitt drept av ham.

RUSSISK: Natasha Chipiga er advokat og har klienter fra både Russland og Ukraina. – De ringer meg og spør: «Hva skal jeg gjøre?». «Jeg vet ikke», svarer jeg. Vis mer

Hittil har amerikanske myndigheter stått steilt imot forslag om å stenge det ukrainske luftrommet og heller strammet det økonomiske kvelertaket på russiske interesser.

Eiendomsmegler Natalia Raphael tror dette vil få en effekt på eiendomsmarkedet i Sør-Florida, spesielt i Sunny Isles.

– Jeg har fått telefoner fra kundene mine i Russland som ikke aner hva de skal gjøre fordi kontoene deres er så devaluert, sier hun.

Et vendepunkt

Mange av de E24 har snakket med, tror imidlertid det bare kommer til å bli mer russiske investeringer i områder som Miami og Sunny Isles.

– Det er en god investering fordi eiendomsmarkedet har vokst med en unormal hastighet, sier advokat Aleksey Shtivelman.

Han anslår at cirka halvparten av leilighetene i områder som Sunny Isles står tomme fordi de er rene investeringsobjekter, men tror at flere russere kan komme til å flytte hit.

– Det er fint vær, lave skatter – og trygt. I hvert fall til det blir en atomapokalypse, sier han og skrur på latteren.

Det utgjør en risiko for långivere i Sør-Florida, mener advokat Andrew Ittleman.

– De må gjøre flere grundige undersøkelser for å sikre at de ikke låner penger til noen som er knyttet til en sanksjonsperson, sier han.

UKRAINSK: Mariana Shulga er født i Ukraina og prøver å hjelpe en venninne som nettopp har kommet seg til USA. Vis mer

Luksusmegler Mariana Shulga i Sunny Isles sier det er blitt langt færre russere i området etter sanksjonene som ble innført i 2014.

Shulga følger selv nøye med på nyheter om krigen. Hun er født i Ukraina og har flere venner som er direkte påvirket. Over lunsj i Armani-bygget diskuterer hun krigen og sanksjonene med den russiske eiendomsmegleren Alexander Sergov.

– Jeg tror det kanskje er litt for tidlig å si hva konsekvensene blir, sier Shulga.

LUKSUS: Foajeen i Armani-bygget i Sunny Isles, med sofaer som angivelig koster en million dollar. Vis mer

Forfatter Casey Michel håper krigen i Ukraina kan bli et endelig vendepunkt for vestlige nasjoner i kampen mot kleptokrati.

– Endelig innser vi at alle disse ukontrollerte pengene som kommer inn i det vestlige finanssystemet, er en veldig reell trussel mot nasjonal sikkerhet, sier han.

– Det er en absolutt skam at det tok en krig i Europa for å vekke oss til realiteten av denne trusselen. Men nå er vi her, og vi må utnytte dette.

