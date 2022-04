Norsk import fra Russland økte 90 prosent til ny rekord

Norge kjøpte i mars varer for høyere verdier enn noensinne fra Russland. Blant storimportørene er aluminiumgiganten Hydro, som tok inn varer fra russiske Rusal.

På bildet vises arbeid ved et av smelteverkene til Rusal, som Norsk Hydro har kjøpt aluminiumsprodukter fra, med levering i mars.

Hvordan har det gått med Norges handel med utlandet etter at krigen brøt ut? Det ga Statistisk sentralbyrå (SSB) et foreløpig svar på tirsdag morgen.

Da kunne SSB melde om at energimilliardene renner inn, spesielt grunnet høye gasspriser.

Men SSB meldte også om et annet forhold ved utenlandshandelen som det er spørsmål rundt.

Verdiene av varer kjøpt fra Russland økte kraftig i mars. Fra samme tid i fjor var importen opp nesten 90 prosent til 3,1 milliarder kroner.

Mars 2022 var ny rekord for verdien av norsk import fra Russland, bekrefter seniorrådgiver Jan Olav Rørhus ved SSB til E24.

Oppgangen sammenlignet med måneden før, februar, var på over 80 prosent.

Prishopp og corona-rekyl trekkes frem som forklaringer, samtidig som vestlige land, inkludert Norge, innførte sanksjoner mot Russland. Den første pakken med sanksjoner ble innført i norsk rett 18. mars.

Russiske varer utgjorde rundt 3,5 prosent av den totale importen til Norge i mars.

Prishopp

De viktigste varene Norge importerer fra Russland er metaller og mineraloljer – som i denne sammenheng i hovedsak består av fyringsoljer og gassoljer. Prisene har økt på disse varene.

Mengden mineraloljer kjøpt fra Russland falt i mars sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

Men for den andre viktige gruppen, metaller, har mengden varer, altså volumet, gått opp. Grupperingen av varer som SSB kaller «Metaller, unntatt jern og stål» har hatt en økning i volum på 14 prosent på årlig basis.

I verdi har disse metallvarene økt med 339 millioner kroner fra mars i fjor til samme måned i år. Det tilsvarer 82 prosent.

Blant de store norske selskapene som importerer metall fra Russland er Norsk Hydro.

Mer aluminium for Hydro

Informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro bekrefter at Hydro har fortsatt å ta inn metaller fra Russland i mars.

En viktig leverandør er aluminiumsselskapet Rusal, som eier metallverk der kaldmetall produseres og leveres til de norske verkene. Hydro bruker kaldmetall for å smelte om aluminium for videresalg.

Hydro fikk russisk forsyning av dette metallet i mars. Dette er volumer som ifølge Hydro er produsert og betalt før krigen startet.

«Etter pandemien har etterspørselen etter aluminium økt, og det samme har prisene. Volum og verdi kan derfor være høyere i første kvartal av 2022, sammenlignet med 2021», skriver Molland i en e-post.

Norges handel med Russland Norge har et kraftig handelsunderskudd med Russland. Importen var nesten 6 ganger høyere enn eksporten i fjor. Totalt importerte Norge varer til en verdi av 21,8 milliarder kroner fra Russland i 2021, som er en økning på 58,9 prosent fra 2020.

Blant varene det importeres mye av er aluminium. Importen av russisk aluminium var på nesten 5 milliarder kroner fra Russland i fjor.

Russland var tidligere det største eksportmarkedet for norsk fisk, men dette ble endret da russerne innførte importforbud på en rekke varer, deriblant norsk fisk. Importforbudet kom som følge av sanksjonene innført mot Russland etter annekteringen av Krim. Kilde: SSB Vis mer

– Rekyl etter corona-dvale

Halvor Mehlum er økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. Han sier at utviklingen i den norske importen fra Russland kan ses i sammenheng med et større bilde med økt etterspørsel det siste året.

– Det har vært en rekyl etter corona-dvalen. Det gjelder Russland på samme måte som andre land, sier Mehlum.

Mehlum tror forklaringen ligger i at aktiviteten i mars 2021 var unormalt lav.

– Det er tydelig at sanksjonene ikke beit nok i mars til at nettoresultatet var en nedgang i importen fra Russland, sier Mehlum.

Økonomiprofessor Halvor Mehlum ved Universitetet i Oslo.

Hydro sier de jobber med å finne alternative leverandører og å redusere volumene fremover.

Ifølge Hydro er ingen av de eksisterende kontraktene de inngikk før krigen startet med selskaper som i dag er underlagt internasjonale sanksjoner.

«Vi har derfor ikke noe rettslig grunnlag for å si opp kontraktene. Å bryte kontraktene kan føre til ytterligere overføring av midler til russiske selskaper i form av erstatning for kontraktsbrudd. Det gjør at det kan ta lengre tid enn vi ønsker å redusere enkelte av de eksisterende forpliktelsene», sier Molland.

Molland påpeker at Hydro har besluttet å la være å inngå nye avtaler med russiske selskaper som følge av invasjonen av Ukraina.

Råstoff til Equinor-raffineri

Equinor har også mottatt russiske varer i mars, slik E24 tidligere har skrevet.

På spørsmål nå om hvordan importen fra Russland har utviklet seg etter krigen sier Equinors talsperson Magnus Frantzen Eidsvold at deres import er «begrenset».

Equinor mottok russisk råstoff på raffineriet Mongstad i mars. Den norske oljekjempen inngikk avtaler før Ukraina-invasjonen, og fikk derfor flere laster med russisk olje og oljeprodukter.

Ifølge Eidsvold har Equinor ikke importert mer råstoff fra Russland utover den ene lasten.

Equinor besluttet i kjølvannet av invasjonen av Ukraina å stanse nye investeringer i deres russiske virksomhet og starte prosessen med å gå ut av eksisterende virksomhet.

«Som tidligere kommunisert har vi besluttet å slutte å handle med olje og oljeprodukter fra Russland. Dette er en del av prosessen knyttet til vår uttreden fra Russland», skriver Eidsvold i en e-post.

