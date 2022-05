Mangel på morsmelkerstatning brukes mot Biden

Amerikanske foreldre møtes av tomme butikkhyller når de jakter morsmelkerstatning. Nå peker republikanerne på president Joe Biden som ansvarlig for knappheten.

Knapphet på morsmelkerstatning er blitt en het potet i amerikansk politikk.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Dette er ikke et land i den tredje verden. Dette bør aldri skje i USA, sier det republikanske kongressmedlemmet Elise Stefanik.

Fra før har republikanerne skaffet seg et tydelig budskap til høstens mellomvalg: Biden får skylda for høy inflasjon, høye bensinpriser, store menneskestrømmer over grensa med Mexico og økende kriminalitet. Nå håper republikanerne å knytte presidenten til en enda mer potent forbrukersak: mangel på morsmelkerstatning.

På grunn av problemer i leverandørkjeden og en større tilbakekalling er hyllene i matbutikker og apotek tomme for produktet i store deler av landet.

For å bøte på problemet har Det hvite hus kunngjort at morsmelkerstatningsprodusenten Abbott Laboratories skal gi rabatt til brukere av det føderale mathjelpprogrammet WIC fram til august. Biden uttalte fredag at det er ingenting som haster mer enn å få bukt på morsmelkerstatningsmangelen.

Republikanerne knytter blant annet knappheten til et voksende antall migranter som krysser grensa fra Mexico. Torsdag delte kongressrepresentanten Kat Cammack et bilde fra et grensevaktanlegg i Texas som viser hyller som bugner med morsmelkerstatning.