Inflasjonssjokket i USA: Har ikke lenger råd til kjøtt

OAKLAND (E24) Den galopperende prisveksten i USA har ført til lange køer ved overbelastede matutleveringer. Her forbereder de seg på at krisen kan vare i et tiår.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Klokken er like før ni onsdag morgen, og ut fra parkeringsplassen ved en gospelkirke i Oakland, øst for San Francisco, står en kilometerlang bilkø. Godt fremme i køen sitter pensjonerte Charla Bulich i en sølvgrå Land Rover.

Hun har vært her helt siden halv syv.

– Jeg kommer hit for å hente grønnsakene mine, og det gjør alle andre også, som du kan se, sier hun og gestikulerer mot menneskemengden.

Bulich har møtt opp på parkeringsplassen her tre ganger i uken omtrent siden desember i fjor. Da strakk ikke lenger pensjonen til mer enn husleie og strøm, og hun anslår at hun har gått ned cirka fem kilo siden den gang.

Ikke fordi hun slanker seg, men fordi hun ikke har råd til kjøtt.

– Det er blitt så fryktelig dyrt, sier hun.

forrige



fullskjerm neste MYE FOLK: Køen strekker seg omtrent en kilometer ut fra matutdelingen i Oakland. 1 av 3 Jason Henry / E24

Matutdelingen utenfor gospelkirken drives av Alameda Food Bank, som satte opp en direkte distribusjon av matdonasjoner til befolkningen i mars 2020. Mot slutten av fjoråret begynte etterspørselen endelig å synke, og i januar i år delte de ut under to millioner kilo for første gang siden utbruddet av pandemien.

Så begynte tilstrømmingen å øke igjen, jevnt fra måned til måned.

– De siste par ukene har vi sett rekordtall gjentatte ganger, sier direktør for samfunnsengasjement og markedsføring, Michael Altfest.

Nå samsvarer tallene med oppmøtet sommeren 2020 - på høyden av pandemien, forteller han.

– Og nå hører vi direkte fra klienter at en tur på matbutikken rett og slett blir for dyrt.

Fakta om inflasjon Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået i samfunnet. I Norge og andre land brukes konsumprisindekser til å måle inflasjonen.

Sentralbankene har et mål om holde inflasjonen lav og stabil, fordi både høy prisvekst og fallende priser kan gi problemer i økonomien.

Dette inflasjonsmålet er satt til to prosent i blant annet USA og Europa.

Styringsrenten er det viktigste verktøyet sentralbanken har for å påvirke inflasjonen. Blir prisveksten for høy settes renten opp, og blir den for lav settes renten ned. Kilde: Store norske leksikon, Norges Bank Vis mer

Voldsom prisvekst

Amerikanske matdistribusjonssentre håndterer fortsatt den økonomiske krisen som følge av pandemien, men mye av den siste økningen i etterspørsel kan forklares med ett stikkord: Inflasjon.

Like før Charla Bulich rullet inn på parkeringsplassen utenfor gospelkirken i Oakland, kom ferske tall om den amerikanske prisveksten.

De viste at den årlige inflasjonen var på 8,3 prosent i april. Det er ned fra 8,5 prosent i mars, den høyeste prisveksten på 40 år, men likevel høyere enn ventet.

Kjerneinflasjonen, som ser bort ifra volatile mat- og energipriser, økte med 0,6 prosent fra forrige måned, mens matprisene økte med 9,4 prosent på årsbasis.

VOLDSOM ØKNING: Mens den årlige amerikanske prisveksten var under to prosent i begynnelsen av 2021, var den 8,3 prosent i april.

Organisasjonen Second Harvest, som donerer ut mat i Silicon Valley, har også begynt å merke effektene av prispresset. Den siste tiden har de gjennomsnittlig delt ut mat til 400.000 mennesker i måneden, 60 prosent mer enn før pandemien.

– Men nå har vi nylig sett en dramatisk økning av folk i nød, og i mars steg det månedlige tallet tilbake til over 470.000, sier talsperson Diane Hayward.

Noen matvarer stiger mer enn andre.

Øl og vaskemiddel er noe av det som har hatt størst prisvekst, ifølge manager Glenn Olsen ved dagligvarebutikken A1 Market. Sistnevnte pleide de å selge for 11 dollar, cirka hundre kroner. Nå har de nettopp satt opp prisen med fem dollar - nesten 50 prosent, forklarer han.

Egg koster nesten dobbelt så mye som forrige måned.

STOR PRISVEKST: Øl er en av matvarene som har steget mest i pris ved dagligvarebutikken A1 Market den siste tiden.

Inne på den eklektiske frokostrestauranten Marti’s Place sitter innehaver Noreen Swafford ved et bord og taster på en kalkulator. På menyen bak henne står det listet opp et utvalg omeletter og pannekaker.

– Alt er blitt så fryktelig dyrt. Det er helt forferdelig, sier hun.

Bacon pleide å koste ca. 400 kroner for en kasse, forklarer Swafford. Nå betaler de i underkant av 700 kroner. For egg kostet det vanligvis 28 dollar, rundt 275 kroner, for en kasse. Swafford roper på en medarbeider for å spørre hva de betalte sist.

Hun sukker når hun får høre svaret: 51 dollar.

OPPGITT: Noreen Swafford driver frokostrestauranten Marti’s Place og har sett prisene på egg doble seg den siste tiden.

Marti’s Place var tilfeldigvis eid av en norsk kvinne opprinnelig, tilbake på 80-tallet. Den gang het restauranten The Nordic Gourmet Cafe. Noreen Swafford kjøpte stedet i desember 1995, og de har klart seg gjennom de to siste årene med pandemi ved hjelp av lojale stamgjester.

Hittil har ikke Swafford villet øke prisene - til tross for prisveksten - fordi det koster mye å lage nye menyer. Vanligvis pleier hun bare å bytte dem ut hvert femte år. Nå har hun i stedet har tatt andre grep.

– Vi pleide å servere smørbrød med biff, men vi kan ikke servere biff lenger. Rødt kjøtt er altfor dyrt. Det er helt galskap, sier hun.

Frykter nedgangstider

Den amerikanske inflasjonen begynte for alvor å stige for i overkant av ett år siden. I februar 2021 var den bare 1,7 prosent, så steg den til 4,1 prosent bare to måneder senere. Derfra akselererte det raskt. April: 4,1 prosent. Oktober: 6,2 prosent. Desember: 7 prosent.

Den voldsomme prisveksten skyldes blant annet lave renter, store økonomiske redningspakker i forbindelse med pandemien, og forstyrrelsene i verdenshandelen. I tillegg kommer Russlands invasjon av Ukraina og nye nedstengninger i Kina.

Nå har den amerikanske sentralbanken oppjustert renten med 0,5 prosentpoeng, den største rentehevingen på 22 år. Samtidig er det varslet flere store rentehevinger i tiden fremover.

VOLDSOM ØKNING: Matvareprisene i USA har steget med over ni prosent siden i fjor. Det merker de på restauranten Marti’s Place.

Men noen økonomer mener sentralbanken henger etter, blant dem Harvard-professor Larry Summers, som var finansminister under Bill Clinton.

Han tror ikke prisveksten kommer ned på et normalt nivå uten at det blir økonomiske nedgangstider.

– Oddsen er trolig tre og fire for at vi ikke får ned inflasjonen uten en resesjon, sier han i et intervju på podcasten The Ezra Klein Show.

I California har det lenge vært skyhøye levekostnader, og rundt åtte millioner mennesker har nå problemer med å få tak i nok mat, viser tall fra en månedlig husholdningsundersøkelse.

For ett år siden mottok 4,5 millioner mennesker matdonasjoner, litt over ti prosent av delstatens befolkning. Samtidig har mange av delstatens «matbanker» brukt opp deler av budsjettet sitt langt raskere enn planlagt på grunn av inflasjonen, ifølge Becky Silva ved California Association of Food Banks.

– De ser på resten av året og føler seg virkelig bekymret for hvor lenge dette skal fortsette og om de har nok midler til å fortsette å gi mat på dette nivået resten av året, sier hun.

– Mange års prosess

Etter finanskrisen i 2008 tok det nesten ti år før sultnivået i USA var tilbake på samme nivå som før det finansielle systemet kollapset.

Ved California Association of Food Banks jobber de derfor nå for økt støtte fra myndighetene. I tillegg satser medlemsorganisasjonene deres på økte donasjoner.

– Vi har lært fra fortiden at dette kommer til å bli en mange års lang prosess, og vi er nødt til å være forberedt på det, sier Becky Silva.

SPARER PENGER: Pensjonist Nicholas Nickolas har begynt å gå på dagligvareutsalg etter at inflasjonen løp løpsk. Her sparer han opptil 25 prosent på matvarene.

Nicholas Nickolas har også begynt å ta grep. Utenfor et dagligvareutsalg trekker han opp en kvittering og viser oss hvor mye han har spart: 16 dollar og 92 cent.

– Du føler deg bedre, men du har vel strengt tatt ikke oppnådd så mye, sier han med et bredt smil.

Med rosa skjorte og marineblå genser over skuldrene skiller Nickolas seg ut blant lavprisbutikkens klientell, og han forteller at dette er tredje gang han kommer hit på jakt etter rabatterte varer.

– Før inflasjonen så jeg ikke behovet, sier 84-åringen, som priser seg lykkelig for at han kan gå nesten over alt, ettersom bensinprisene i California har steget med 56 prosent det siste året.

HENTER VARER: Mange av dem som får matdonasjoner fra Alameda Food Bank har begynt å gå i stedet for å kjøre, fordi bensinen er blitt så dyr.

På parkeringsplassen utenfor gospelkirken i Oakland kommer dette til uttrykk ved at stadig flere kommer gående for å hente matdonasjonene sine - selv om utleveringen egentlig foregår via gjennomkjøring.

– De sier at de ikke vil bruke bilen fordi det er blitt så dyrt, sier Michael Altfest ved Alameda Food Bank.

Joe Messias er blant de mange som likevel kommer kjørende. Under pandemien så han seg nødt til å legge ned baren og restauranten som han hadde drevet i 25 år.

– Det var uventet. Jeg hadde håpet å kanskje drive på i fem år til og så pensjonere meg, sier han.

– Nå er jeg blakk fordi jeg har brukt opp alle sparepengene mine.

BLAKK: Joe Messias eide en restaurant og bar som han hadde drevet i 25 år før pandemien. Nå tar han strøoppdrag som sjåfør for Amazon.

Messias og deler av familien bor nå i de gamle næringslokalene mens de forbereder seg på å selge huset og flytte nordover. Han har begynt å ta strøoppdrag som sjåfør for Amazon, og kona jobber litt for en nærbutikk.

Matdonasjonene hjelper dem å få budsjettet til å gå rundt, og Messias har ingen tro på at prisene kommer til å gå nedover igjen med det første.

– Med tanke på alt som skjer i verden, har vi nok ikke engang begynt å kjenne det ennå.