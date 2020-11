All mink må avlives i Danmark

Et mutert coronavirus har begynt å spre seg hos mink i Danmark. Nå skal all mink i landet avlives for å stanse spredningen.

Minkfarmeren Thorbjørn Jepsen holder opp en mink på gården i Gjøl i Danmark. All mink i landet skal nå avlives. Vis mer byoutline AP / NTB

Publisert: Publisert: 4. november 2020 16:35

Det kunngjorde statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse onsdag.

Bakteppet er at en mutert variant av coronaviruset har begynt å spre seg blant mink i Danmark. Viruset har også smittet videre fra mink til menneske, og det er så langt registrert tolv personer med det muterte viruset.

Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet settes nå inn for å avlive minkbestanden i landet. Også avlsdyr skal avlives.

Statsministeren begrunner det kraftfulle grepet med at coronasmitte fra mink til menneske kan undergrave effekten av en framtidig vaksine.

– Dere mister livsverk som i noen tilfeller er gått i arv gjennom flere generasjoner. Det er en sorgens dag for dere og alle som arbeider i minknæringen. Det er regjeringen bevisst på, sa Frederiksen til pelsdyrnæringen på en virtuell pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Det er tidligere beregnet at avliving av samtlige minkbestander kan koste opp mot 5 milliarder danske kroner, melder dansk TV 2.

Det er konstatert coronasmitte på 207 minkfarmer i landet. På 67 farmer har de allerede måttet avlive mink.

Også i Nederland og Spania har det vært eksempler på coronasmitte på minkfarmer.