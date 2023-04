Populasjonskrise i Kina – tilbyr å betale for nedfrysing av egg

Kina står overfor en populasjonskrise. Kineserne blir færre, men kvinner prioriterer karriere og økonomisk stabilitet over å føde barn.

For første gang siden 60-tallet faller befolkningstallet i Kina. Bildet er tatt i 2018, på en fødselsklinikk i Lake Malaren International Postpartum Care Centre in Shanghai.

Befolkningen i Kina er tydelig fallende. Hvis den lave fødselsraten vedvarer, kan utviklingen medføre betydelige konsekvenser for landets økonomi, skriver CNBC.

Hele 1,41 milliarder mennesker, som tilsvarer nærmest en femtedel av hele verdensbefolkningen, bor i Kina.

Kina har siden 80-tallet hatt restriksjoner på hvor mange barn man kan føde – frem til 2016 var det kun lov å få ett barn. For to år siden ble alle restriksjoner fjernet, men landet sliter likevel med å få opp fødselsraten.

For første gang siden 1961 synker befolkningstallet. Med det står Kina overfor et stort eldrebølgeproblem.

– Hvis Kina ikke fortsetter med billig arbeidskraft sammenlignet med andre land, vil landet miste fortrinnet i produksjonen av varer, sier Xiaolin Shi, universitetslektor ved Northeastern University til CNBC.

Prioriterer karriere

Kina sliter med lavere fødselstall av en rekke grunner. Inflasjon, pandemi og høye levekostnader skaper økonomisk usikkerhet. I tillegg ønsker flere kvinner å prioritere karriere fremfor barn.

– Folk ønsker seg en karriere i Kina, å bli hjemmeværende mor er aldri et mål. Det virker ikke som det i det hele tatt er på radaren til de fleste kvinner, sier økonom Andy Xie til CNBC.

Kinesiske kvinner utgjør en stadig større del av arbeidsstyrken. I 2020 var nær 42 prosent av søkerne til doktorgrader kvinner, og andelen var langt høyere for mastergradsstudium.

En kvinne CNBC snakket med, fortalte at det meste av husarbeid og barnepass faller på kvinnen i Kina, og at det dermed var mindre attraktivt hvis man også vil ha en karriere.

Tilbyr hjelp til egg-frysing

Det kinesiske reiseselskapet Trip.com gjør sin bit for å få fart på fødselstallene – ved å tilby å bidra til å betale for nedfrysing av egg.

– Nå får vi kvinner bare syv-åtte år på seg til å bygge opp en karriere, skaffe familie, og få barn. Det er dårlig tid, sier administrerende direktør Jane Sun til CNBC, og påpekte at mange kvinner allerede er 28 år gamle når de er ferdige med doktorgraden sin.

Selskapet kan bidra med mellom 15.000 og 300.000 dollar – altså 150.000 til over 3 millioner kroner – for at ansatte fryser ned egg. Da de startet opp ordningen, tok over 50 ansatte kontakt for å høre om de kvalifiserte for ordningen, forteller selskapet.

Riktignok må man være gift for å få lov til å fryse ned egg i Kina.

– Kvinner er nå i større grad økonomisk uavhengige, så ekteskap er ikke like attraktivt for mange av dem, sier universitetslektor Mu Zheng ved institutt for sosiologi og antropologi ved National University of Singapore til CNBC.

I Sichuan-provinsen gjorde endringer i systemet i starten av 2023, slik at ugifte får samme rettigheter som gifte.

– Slike endringer kan muligens hjelpe mot lav fruktbarhet i Kina, siden det tar bort sammenhengen mellom ekteskap og fruktbarhet, sier Zheng.