Japan står fast på negativ rente – Tokyo-børsen faller svakt

Japanske yen klatrer noe mot dollaren i minuttene etter rentebeskjeden.

Det er for det meste nedgang på de viktigste børsene i Asia og Stillehavsområdet fredag morgen, med unntak av Singapore-børsen, som stiger.

Slik ser det ut like etter klokken 05.30:

Nikkei 225 i Tokyo er ned 0,35 prosent

Hang Seng i Hongkong er ned 2,22 prosent

Shanghai Composite er ned 0,83 prosent

Kospi i Seoul faller 0,32 prosent

FTSE Straits Times i Singapore er opp 1,44 prosent

ASX 200 i Sydney er ned 0,92 prosent

Utslagene følger en tek-nedtur på Wall Street både dagen før, men også så langt denne uken. Det er også en tek-nedtur å spore på Hongkong-børsen, som like før klokken 06.00 er ned over 2 prosent.

Valutaen klatrer

Børsen i Tokyo faller svakt, etter at den japanske sentralbanken besluttet å beholde en ekspansiv pengepolitikk og å holde renten i ro.

Styringsrenten i Japan er på minus 0,1 prosent.

Beslutningen var bredt ventet på forhånd, ifølge Reuters.

Dette gjør sentralbanken til tross for at den japanske valutaen yen, den siste tiden har vaket rundt et 32 år gammelt bunnpunkt mot den amerikanske dollaren. Denne utviklingen har bekymret den japanske sentralbanken.

Japanske yen klatrer rundt 0,4 prosent mot dollaren minutter etter at rentebeslutningen ble kjent, ifølge Financial Times. En dollar handles like før klokken 06.00 for 146,3 yen.

Valutahandlere har sittet benket for å følge eventuelle utviklinger etter beslutningen, som har vært vitne til at Bank of Japan har grepet inn i valutamarkedene for å støtte valutaen to ganger siden slutten av september.

Les også Japan griper inn i valutamarkedet for første gang siden 1998

Vil kjøpe nødvendige mengder statsobligasjoner

I tillegg til rentebeslutningen, sa sentralbanken også at den ville kjøpe nødvendige mengder statsobligasjoner for å holde nullrenten på tiårige statsobligasjoner. Det er et mål banken har hatt over lengre tid.

– Banken vil støtte finansiering, hovedsakelig av firmaer, og opprettholde stabilitet i finansmarkedene, og vil ikke nøle med å iverksette ytterligere lettelser om nødvendig, heter det i bankens pengepolitiske uttalelse.

Der skriver de også at de fører de banken kaller en pengepolitikk med «kvantitative og kvalitative lettelser».

Bank of Japan har over lengre tid vært annerledes-banken, som gjør det motsatte av det en rekke andre sentralbanker nå gjør. Nemlig å heve styringsrentene. Senest Den europeiske sentralbanken (ESB) som torsdag hevet renten med 0,75 prosentpoeng.

Kjerneinflasjonen høyere

Japans kjerneinflasjon nådde det høyeste nivået på åtte år i september, da den landet på 3 prosent.

Det var over det Bank of Japan hadde ventet, som var en kjerneinflasjon på 2 prosent.

Men sentralbanken hevder likevel at den underliggende etterspørselen i økonomien fortsatt er for svak til at banken kan stramme grepet i pengepolitikken, skriver Financial Times.