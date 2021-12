Indisk mann arrestert med 23 kilo gull og 200 mill. i kontanter

En indisk forretningsmann har blitt arrestert for storskala skatteunndragelse i Uttar Pradesh, ifølge indiske myndigheter.

Gull verdt rundt 11 millioner kroner ble funnet gjemt bord hos en indisk forretningsmann og hans firma. Bildet er et illustrasjonsfoto. Vis mer

Publisert: Oppdatert i går 21:12

Indiske myndigheter har beslaglagt 1,7 milliarder indiske rupi i kontanter, tilsvarende rundt 200 millioner kroner, i forbindelse med arrestasjonen, ifølge en pressemelding fra det indiske finansdepartementet.

– Dette er det største beslaget av kontanter gjort noen gang av Etaten for indirekte skatter og toll, skriver de i pressemeldingen.

Dette bildet av en gullbarre har indiske myndigheter offentliggjort i etterkant av arrestasjonen. Vis mer

23 kilo gull gjemt

I tillegg til den store beholdningen med kontanter fant indiske myndigheter 23 kilo gull. En slik mengde gull har en verdi på rundt 11 millioner kroner.

Gullet ble funnet i gjemt i et underjordisk lager, ifølge myndighetene.

Beslagene av den hemmelige formuen kom etter at indiske myndigheter fikk tips om at den indiske forretningsmannens firma drev med skatteunndragelse.

Storskala skatteunndragelse

Like før jul stanset indiske myndigheter fire lastebiler fra et indisk firma mistenkt for skatteunndragelse. Der fant de varer som hadde blitt sendt fra firmaet, men uten faktura og merverdiavgift pålagt. Da gikk myndighetene videre til verks og undersøkte selve fabrikken til firmaet, hvor de fant at store mengder varer manglet.

Firmaet har selv innrømmet å ha solgt varer uten å pålegge merverdiavgift, har det indiske finansdepartementet opplyst tidligere.

De 200 millioner kronene som ble funnet hos det indiske firmaet antas å være betaling for varer de har solgt uten merverdiavgift. De 23 kiloene gull ble funnet sammen med 600 kilo sandeltreolje, og det er usikkert hvilken rolle de ha hatt i eventuell skatteunndragelse.