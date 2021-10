Enighet om midlertidig heving av gjeldstaket i USA

Demokratene og Republikanerne i Senatet har inngått en avtale om å midlertidig heve gjeldstaket fram til begynnelsen av desember. - Tvinger seg frem en løsning, sier økonom.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Vi har nådd en avtale om å forlenge gjeldstaket frem til tidlig i desember, og det er vårt håp at vi kan få gjort dette så snart som i dag, sier Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet, ifølge CNBC.

Beskjeden om en enighet kommer etter at Republikanerne i Kongressen i Washington foreslo en midlertidig løsning som skal sikre at statsapparatets gjeldstak blir hevet fram til desember.

Les også Finansminister advarer om resesjon hvis USA ikke tar hånd om gjeldstaket

CNBC skriver at Schumer kunngjorde avtalen etter diskusjoner med Mitch McConnell, Republikanernes leder i Senatet.

Gjeldstaket i USA er en grense for statsgjelden. Ettersom landet har underskudd på statsbudsjettet må dette taket heves, men Demokratene og Republikanerne har vært uenige om hvordan dette skal gjøres.

– Tvinger seg frem en løsning

– Det er et mønster med ganske harde fronter mellom partiene, og så tvinger det seg frem en løsning fordi de negative konsekvensene av å misligholde statsgjeld er for stor til at man vil ta ansvaret for det. Sånn sett er det ingen overraskelse, sier DNB Markets-økonom Knut Magnussen til E24.

Les også Republikanerne åpner for å heve gjeldstaket i USA

Han peker likevel på at det kun er en kortsiktig forlengelse, slik at partiene «må bruke tiden til å finne en mer varig løsning».

– Hva det ender med er vanskelig å si på forhånd, men i 2019 satt man hele taket til side, suspenderte det, i to år.

DNB Markets-økonom Knut Magnussen. Vis mer

I markedene har situasjonen blitt fulgt tett ettersom en avtale må til for å unngå at USA i verste fall misligholder statsgjelden. På Wall Street er også stemningen god etter enigheten:

Dow Jones stiger 1,6 prosent

S&P 500 er opp 1,5 prosent

Nasdaq stiger 1,7 prosent

Foreslo midlertidig løsning

Tidligere har finansminister Janet Yellen advart om at landets gjeld vil nå taket allerede 18. oktober, og at det må heves hvis USA skal fortsette å møte sine forpliktelser.

En hasteforlengelse vil kun utsette problemet, men likevel gi tid til å finne en mer langsiktig løsning.

Situasjonen har vært politisk fastlåst. Onsdag kom forslaget fra Republikanerne om en midlertidig løsning, som kan avverge en nedstenging i statsapparatet om to uker.

– Det tyder på at Republikanerne kanskje ikke er så steile som de ga uttrykk for først. Det er også en mulighet, slik jeg forstår det, for at Demokratene i verste fall kan klare å vedta dette på egen hånd, men det er en komplisert prosess og de ønsker å ha med seg Republikanerne, sier Magnussen.

Ifølge Magnussen er USA alene om å ha et «effektivt» gjeldstak.

– Det innebærer at du kan først kan vedta et budsjett som innebærer at gjelden øker, og så må du i tillegg vedta å øke gjeldstaket. Det virker unødvendig. Når man vedtar et budsjett med underskudd i andre land så øker jo gjelden. Da har man akseptert at det er en konsekvens.